普廷出手！怒控「叛國」援烏 俄強行接管《戰車世界》遊戲商

《戰車世界》遊戲畫面。（圖由戰遊網提供）

2025/07/03 11:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕在知名遊戲《戰車世界》（中國稱坦克世界）開發商「戰遊網」（Wargaming）因其反戰立場與援助烏克蘭的行為，被克里姆林宮打上「叛國」標籤後，俄羅斯總統普廷已下令將負責營運其俄服的「Lesta Games」公司納入「臨時管理」，形同國家接管。此舉是對遊戲商「政治不忠」的直接懲罰。

據俄媒報導，事件源於2022年俄羅斯侵烏後，總部位於賽普勒斯、由白俄羅斯創立的Wargaming，高調宣布退出俄、白市場。此後，該公司不僅持續譴責戰爭，更向烏克蘭提供數百萬美元人道援助，這些都被莫斯科視為背叛行為，並構成此次報復的基礎。

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此次接管是透過總統「臨時管理」命令達成，這項工具已成為克里姆林宮將「不友好國家」資產「準國有化」的常用手段，已有多家西方企業受害。

Wargaming雖非俄羅斯公司，但其創辦團隊與市場長期與俄語世界緊密相連，《戰車世界》更被視為俄羅斯「國民級」遊戲。2022年業務轉移後，俄服已更名為《Mir Tankov》由Lesta獨立營運，但仍被克里姆林宮視為Wargaming的延伸資產。

外媒分析，此番接管行動不僅是直接打擊，更具「殺雞儆猴」的政治意涵，警告所有在俄外企，任何與官方立場相悖的言行，都可能被貼上標籤並導致資產被剝奪。《戰車世界》從全球娛樂產品演變為地緣政治的犧牲品，象徵在普廷治下，俄羅斯的商業與娛樂空間已完全被政治侵蝕，成為國家鞏固權力、打壓異議的工具。

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