B-2飛行員成為美國英雄！ 川普邀請進白宮慶祝獨立日

美國獨立日（7月4日）將至，傳出川普將邀請B-2轟炸機飛行員成為白宮慶祝活動的嘉賓，不過外界也擔憂，飛行員身分是否有被公開的疑慮。（路透）

2025/07/03 12:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國22日展開「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），派出B-2轟炸機攻擊伊朗核設施，重創包括福爾多（Fordow）在內的3處核設施。由於美國獨立日（7月4日）將至，傳出美國總統川普將邀請B-2轟炸機飛行員成為白宮慶祝活動的嘉賓，不過外界也擔憂飛行員身分是否有被公開的疑慮。

綜合外媒報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）6月30日在記者會中公布此消息，表示駕駛B-2轟炸機空襲伊朗核設施的美國飛行員們，將成為川普總統7月4日白宮慶祝活動的貴賓。白宮慶祝活動將匯集密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman AFB）的飛行員和相關人員，表揚他們在所謂的「決定性和成功」任務中所扮演的角色。

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此外，B-2轟炸機、F-22戰機和F-35戰機當天將會進行飛行表演，這些軍機也參與了當時的轟炸行動。李威特強調，這次飛行表演將展現「美國空軍的威力」和先前軍事行動中使用的「最先進戰力」。

對此，安全專家擔憂飛行員身分被公開，認為這可能對他們本人及其家屬構成風險，也有部分觀點質疑，白宮在這場備受關注的活動中，是否會保護飛行員，不讓他們的身分被曝光。有美國官員指出，目前截至2日為止，還沒有安排任何公開儀式，且出於安全原因，飛行員的身份也不會對外透露。

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