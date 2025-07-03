印尼峇里島海域渡輪沉沒 已知4死23獲救38失蹤

1艘渡輪今（3）日在印尼峇里島近海沉沒，已知4死23獲救，另有38人失蹤，搜救行動漏夜進行。（美聯社）

2025/07/03 10:47

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1艘渡輪今（3）日在印尼度假勝地峇里島附近沉沒。據泗水（Surabaya）搜救局稱，已知4人死亡、23人獲救，另有38人失蹤，救援人員漏夜在海面上全力搜救。

根據《美聯社》報導，印尼國家搜救局表示，這艘名為「Tunu Pratama Jaya」的渡輪載有53名乘客、12名船員和22輛車，它在離開東爪哇省吉打邦港（Ketapang）近半小時後沉沒。該渡輪原計劃前往峇里島吉利馬努克港（Gilimanuk），航程50公里。

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巴紐旺宜（Banyuwangi）警察局長普特拉（Rama Samtama Putra）表示，許多獲救人員在波濤洶湧的海面上漂流數小時後陷入昏迷。

當局動員包括2艘拖船、2艘充氣艇在內共9艘船持續在海面上搜尋失蹤者，救援人員在夜間摸黑奮力對抗高達2公尺的巨浪。拖船是一種用於拖曳或推動其他船隻的船舶，使其能在港口或海上航行，或通過河流和運河。

印尼是一個由1萬7千多個島嶼組成的群島國家，渡輪成為人們經常使用的交通工具，相關悲劇屢見不鮮。

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