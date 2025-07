俄羅斯女拳擊手餵瀕危動物抽電子煙 紅毛猩猩「吞雲吐霧」畫面網瘋傳

2025/07/03 11:31

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯24歲女子拳擊國手盧奇金娜 (Anastasia Luchkina)近日在克里米亞的泰甘野生動物園(Taigan Zoo)參觀時,將自己的電子煙遞給園內唯一一隻紅毛猩猩「達娜」(Dana),引發爭議。

從流出的影片可見,盧奇金娜吸食粉色電子煙後,多次遞給站在籠邊的紅毛猩猩使用,猩猩口鼻冒出大量煙霧,之後甚至出現疑似將電子煙彈含入口中的情況。在此期間,盧奇金娜也不忘在園內吸食電子菸,與達娜「你一口,我一口」。

根據《zamin.uz》報導 ,達娜事後出現異常反應,包括厭食、活動力低下與趴臥不動。獸醫指出,猩猩可能誤吞含有2.5至3毫克/毫升尼古丁液體的煙彈,若確認吞食,恐造成急性中毒,目前仍在觀察中。

紅毛猩猩屬於瀕危物種,被列入國際自然保護聯盟(IUCN)紅色名錄,園方表示達娜自2018年起生活於該園區,為克里米亞地區唯一一隻紅毛猩猩。事件引起多方關注,動物保護團體與廣大網友要求官方展開調查,認為該行為構成動物虐待,亦有人呼籲應加強對動物園參觀行為的監管,甚至有網友說「應該放生這隻紅毛猩猩,改將拳擊手關進動物園籠子內」。

盧奇金娜的拳擊教練則回應,對方目前正值休假,並不清楚其是否吸菸,待她返回後會與其談話釐清情況。

Russian boxer Anastasia Luchkina lets an endangered orangutan take a hit from her vape pen.



The 24-year-old boxer is under fire after having the orangutan use her e-cigarette in Crimea.



According to local outlets, the orangutan displayed "disturbing" behavior after consuming… pic.twitter.com/oRjhq59XLa