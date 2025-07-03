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    俄羅斯女拳擊手餵瀕危動物抽電子煙 紅毛猩猩「吞雲吐霧」畫面網瘋傳

    俄羅斯女拳擊手盧奇金娜 （Anastasia Luchkina） 餵克里米亞動物園的紅毛猩猩吸食電子煙。（本報合成，擷取自@CollinRugg/X）

    俄羅斯女拳擊手盧奇金娜 （Anastasia Luchkina） 餵克里米亞動物園的紅毛猩猩吸食電子煙。（本報合成，擷取自@CollinRugg/X）

    2025/07/03 11:31

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24歲女子拳擊國手盧奇金娜 （Anastasia Luchkina）近日在克里米亞的泰甘野生動物園（Taigan Zoo）參觀時，將自己的電子煙遞給園內唯一一隻紅毛猩猩「達娜」（Dana），引發爭議。

    從流出的影片可見，盧奇金娜吸食粉色電子煙後，多次遞給站在籠邊的紅毛猩猩使用，猩猩口鼻冒出大量煙霧，之後甚至出現疑似將電子煙彈含入口中的情況。在此期間，盧奇金娜也不忘在園內吸食電子菸，與達娜「你一口，我一口」。

    根據《zamin.uz》報導 ，達娜事後出現異常反應，包括厭食、活動力低下與趴臥不動。獸醫指出，猩猩可能誤吞含有2.5至3毫克/毫升尼古丁液體的煙彈，若確認吞食，恐造成急性中毒，目前仍在觀察中。

    紅毛猩猩屬於瀕危物種，被列入國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄，園方表示達娜自2018年起生活於該園區，為克里米亞地區唯一一隻紅毛猩猩。事件引起多方關注，動物保護團體與廣大網友要求官方展開調查，認為該行為構成動物虐待，亦有人呼籲應加強對動物園參觀行為的監管，甚至有網友說「應該放生這隻紅毛猩猩，改將拳擊手關進動物園籠子內」。

    盧奇金娜的拳擊教練則回應，對方目前正值休假，並不清楚其是否吸菸，待她返回後會與其談話釐清情況。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    紅毛猩猩達娜「吞雲吐霧」後整日食慾不振，甚至誤食電子煙彈，正在接受密切觀察。（本報合成，擷取自@CollinRugg/X）

    紅毛猩猩達娜「吞雲吐霧」後整日食慾不振，甚至誤食電子煙彈，正在接受密切觀察。（本報合成，擷取自@CollinRugg/X）

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