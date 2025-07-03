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    哈瑪斯稱願停火 納坦雅胡誓言將其驅逐出加薩

    以色列總理納坦雅胡2日在演講中說「我向你們宣布，哈馬斯將不復存在。」（美聯社）

    以色列總理納坦雅胡2日在演講中說「我向你們宣布，哈馬斯將不復存在。」（美聯社）

    2025/07/03 10:33

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普在X上表示，以色列已同意加薩地區60天停火條件。此時宣布正值川普準備於7日在白宮接待以色列總理納坦雅胡之際，屆時雙方將針對停火協議及人質釋放等議題進行討論。哈瑪斯和以色列於2日各自表明立場。哈馬斯表示願考慮停火協議，納坦雅胡則誓言戰後加薩地區「不會再有哈瑪斯」。

    根據《美聯社》報導，哈瑪斯聲稱，已收到調解員提議，正在與他們進行談判，以彌合分歧並重返談判桌。1位埃及官員說，哈瑪斯代表團預計將於2日在開羅與埃及和卡塔爾調解員會面。

    哈馬斯指出，願意釋放剩餘的50名人質以換取以色列完全撤出加薩並結束戰爭。哈瑪斯官員阿爾努努（Taher al-Nunu）強調，已做好準備並認真對待達成協議。他還補充，哈瑪斯準備好接受任何能明確讓戰爭結束的提議。

    以色列表示，只有哈瑪斯投降、解除武裝並流亡海外，才會同意結束戰爭。以色列總理納坦雅胡2日在演講中說「我向你們宣布，哈馬斯將不復存在。」

    1位以色列官員透露，最新提議要求達成一項為期60天協議，其中包括以色列從加薩部分撤軍，並增加對該地區人道援助。該官員說，調解員和美國將就結束戰爭談判做出保證，但以色列並未承諾將此作為最新提議的一部分。

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