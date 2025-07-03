川普威脅對日本徵收關稅 矢板明夫：兩人之間沒有信任關係

日本首相石破茂（左）和美國總統川普（右）。（歐新社）

2025/07/03 10:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普表示，不會延長即將於7月9日到期的關稅談判期限，並再度揚言要對包括日本在內等多個貿易夥伴恢復甚至加徵高額關稅。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，川普想早日和日本達成協議，促成一個成功的樣本，展示給別的國家看，但石破茂卻遲遲不讓步，讓川普越來越焦慮，造成這種結果的原因之一，是川普總統和石破茂首相之間沒有信任關係。

矢板明夫在臉書PO文表示，最近，美國和日本之間就關稅問題展開了激烈的談判。美國的川普總統多次向日本施壓，對石破茂內閣的應對表現出強烈的不滿，7月1日，川普對日本不願意進口美國產汽車，表示很不高興。他在X上批評道，「雖然美日關係非常好，但在貿易方面卻極其不公平」。川普還表示，正在考慮將日本產品進口美國的關稅提升到30%或35%。今年4月，美國向日本提出的關稅稅率是24%，如果真的提高到30%，那麼對日本產業的打擊會非常巨大。

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矢板明夫分析，有評論人士認為，「這是川普的談判策略。」因為川普想早日和日本達成協議，促成一個成功的樣本，展示給別的國家看。但是，石破茂卻遲遲不讓步，讓川普越來越焦慮。

這兩天，川普又開始批評日本對進口大米的高關稅。川普說「儘管日本面臨嚴重的大米不足，卻不願向我們購買。」但有日本的政府相關人士指出，「川普總統其實對向日本出口美國大米這件事情，並不是很關心。他真正想增加的是汽車的出口，但是在汽車問題上一直找不到突破口。」因此，他開始用大米的高關稅來批評日本，試圖打動日本的民眾，希望透過日本輿論來對石破內閣造成壓力。

矢板明夫指出，一位日本的政府高官說「不得不承認，川普總統是一位談判高手。」但石破茂也有難處。7月20日就要舉行參議院議員選舉了。自民黨的支持率本來就不高，如果這個時候在關稅問題上對美國做出大幅讓步，一定會招來執政黨的大敗。所以，只能以拖待變、派負責和美國談判的經濟再生大臣赤澤亮正一次又一次地飛去美國談判，重複同樣的主張。

矢板明夫續指，造成這種結果的原因之一，是川普總統和石破茂首相之間沒有信任關係，兩個人在很多地方價值觀不合。比如說不久前，以色列攻擊伊朗之後，石破茂竟然第一時間出來「強烈批評以色列」，引起了川普的不滿。

矢板明夫直言，有日本媒體評論說「安倍晉三前首相是川普的好朋友。當時日美之間也有各種各樣的問題，但是往往兩個人打一通電話，問題就解決了」。可見，國家領導人之間的互信關係非常重要。

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