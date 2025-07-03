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    美國紐澤西小飛機墜毀 14人送醫、3人重傷

    單引擎小飛機因不明原因墜落威廉斯鎮克羅斯凱斯機場（Cross Keys Airport）。（圖擷自「@HANKonX」X）

    單引擎小飛機因不明原因墜落威廉斯鎮克羅斯凱斯機場（Cross Keys Airport）。（圖擷自「@HANKonX」X）

    2025/07/03 11:22

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州近日發生飛機墜毀意外，1架單引擎小飛機不明原因墜落威廉斯鎮克羅斯凱斯機場（Cross Keys Airport），機上載有15人，有14人送醫，其中3人情況危急。

    綜合外媒報導，十字鑰匙機場當地時間2日下午5時25分接獲「大量傷患事件」通報後，緊急派員趕往現場。格洛斯特郡急難應變中心人員哈爾特（Andrew Halter）說，飛機墜毀時嚴重損毀，機上多名傷者沾滿航空燃料，救難人員在將其送醫前先進行去污處理。

    直升機空拍畫面顯示，現場救援規模龐大，多名傷患被抬上擔架送往醫療機構。有關當局官員指出，包括飛行員在內，共14人因不同程度受傷住院住療，據稱有3人被空運離開現場、情況危急。哈爾特指出，飛機在起飛爬升階段時，飛行員曾通報引擎故障，並試圖返航迫降，但最終失敗，墜毀靠近機場一處林地。

    據美國聯邦航空管理資料，失事飛機為塞斯納208（Cessna 208），由阿恩航空有限責任公司擁有，租借給當地著名跳傘業者「克羅斯凱斯跳傘」，該地區也是美東知名跳傘勝地。

    美國國家運輸安全委員會（NTSB）正調查墜機確切原因，救難單位人員將徹夜進行殘骸勘查以釐清失事過程。

    墜機意外，機上載有15人，有14人送醫，其中3人情況危急。（圖擷自「@HANKonX」X）

    墜機意外，機上載有15人，有14人送醫，其中3人情況危急。（圖擷自「@HANKonX」X）

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