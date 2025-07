美國紐澤西小飛機墜毀 14人送醫、3人重傷

2025/07/03 11:22

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐澤西州近日發生飛機墜毀意外,1架單引擎小飛機不明原因墜落威廉斯鎮克羅斯凱斯機場(Cross Keys Airport),機上載有15人,有14人送醫,其中3人情況危急。

綜合外媒報導,十字鑰匙機場當地時間2日下午5時25分接獲「大量傷患事件」通報後,緊急派員趕往現場。格洛斯特郡急難應變中心人員哈爾特(Andrew Halter)說,飛機墜毀時嚴重損毀,機上多名傷者沾滿航空燃料,救難人員在將其送醫前先進行去污處理。

請繼續往下閱讀...

直升機空拍畫面顯示,現場救援規模龐大,多名傷患被抬上擔架送往醫療機構。有關當局官員指出,包括飛行員在內,共14人因不同程度受傷住院住療,據稱有3人被空運離開現場、情況危急。哈爾特指出,飛機在起飛爬升階段時,飛行員曾通報引擎故障,並試圖返航迫降,但最終失敗,墜毀靠近機場一處林地。

據美國聯邦航空管理資料,失事飛機為塞斯納208(Cessna 208),由阿恩航空有限責任公司擁有,租借給當地著名跳傘業者「克羅斯凱斯跳傘」,該地區也是美東知名跳傘勝地。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)正調查墜機確切原因,救難單位人員將徹夜進行殘骸勘查以釐清失事過程。

