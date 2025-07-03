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    坦言化療後恢復「非常困難」 英王妃凱特首談抗癌心路

    英國威爾斯王妃凱特近日訪問埃塞克斯郡一家醫院，並親切地與民眾自拍。她在活動中首度坦誠地談論了癌症化療後的恢復挑戰，引發廣泛共鳴。（路透）

    英國威爾斯王妃凱特近日訪問埃塞克斯郡一家醫院，並親切地與民眾自拍。她在活動中首度坦誠地談論了癌症化療後的恢復挑戰，引發廣泛共鳴。（路透）

    2025/07/03 09:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）報導，英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）近日在訪問1家醫院時，首度公開坦誠地談論了癌症化療後，所面臨「改變人生」的長期挑戰。她直言，在治療結束後，生活仍感覺「真的非常困難」，此番真情流露被視為向所有癌症康復者傳遞了重要的支持訊息。

    這次公開露面，是凱特在癌症病情緩解、並於近期缺席皇家愛斯科賽馬會（Royal Ascot）後的首次公開活動。她在埃塞克斯郡科爾切斯特（Colchester）的1家醫院與病友交談，坦言治療結束後的恢復期才是真正挑戰的開始。

    凱特說：「治療時你會裝出勇敢的樣子，但結束後，即便所有人都期待你恢復正常，現實卻是你已無法像過去那樣運作。」她形容這段尋找「新常態」的過程，如同「一趟雲霄飛車」，充滿艱難時刻，是一段改變人生的經歷。

    王室消息來源指出，凱特的這番話，將為其他在康復路上掙扎的癌症患者帶來重要支持。凱特本人也曾多次提及大自然對她的療癒力量，稱其為她的「庇護所」。

    在這次訪問中，凱特參觀了1座旨在透過自然幫助病患康-復的「療癒花園」，並親手協助種植了50株以她名字命名的「凱特琳玫瑰」（Catherine's rose）。該玫瑰的銷售所得，將用於資助她先前曾接受治療的皇家馬斯登癌症慈善機構。

    凱特王妃在醫院的療癒花園中，親手協助種植以她名字命名的「凱特琳玫瑰」。此活動旨在為她曾接受治療的癌症醫院所屬慈善機構募款。（路透）

    凱特王妃在醫院的療癒花園中，親手協助種植以她名字命名的「凱特琳玫瑰」。此活動旨在為她曾接受治療的癌症醫院所屬慈善機構募款。（路透）

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