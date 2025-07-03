宇宙奇觀！恆星「自己炸自己兩次」 驚人畫面首度曝光

天文學家首次捕捉到恆星「雙重爆炸」的直接視覺證據。在這張超新星殘骸SNR 0509-67.5的影像中，藍色的鈣元素呈現出兩個清晰的同心圓環，證實了恆星在死亡過程中歷經兩次爆炸，此發現可能對現有的宇宙學理論帶來挑戰。（圖取自ESO專頁）

2025/07/03 08:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學新聞網站《Live Science》報導，天文學家首次捕捉到一顆恆星在死亡過程中，發生「雙重爆炸」的直接視覺證據。這個發現不僅解開了天文學的長年謎團，更可能對用以測量宇宙膨脹率的「標準燭光」理論，帶來深遠影響。

澳洲新南威爾斯大學研究團隊，利用歐洲南方天文台（ESO）的「極大望遠鏡」（VLT），觀測一個名為SNR 0509-67.5的超新星殘骸。他們驚訝地發現，殘骸周圍存在兩個獨立的同心圓鈣環，這成為恆星歷經兩次爆炸最清晰的「指紋」。

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這項觀測挑戰了傳統理論。一般認為，Ia型超新星是當一顆已死的白矮星，不斷從其伴星竊取物質，直到質量達到「錢德拉塞卡極限」（Chandrasekhar limit）後，才會發生熱核爆炸。然而，天文學家長期以來懷疑存在其他爆炸機制。

研究團隊提出的「雙重引爆」模型解釋了同心圓環的成因：白矮星首先點燃了從伴星竊取來的氦氣層，引發第一次較小的爆炸，其衝擊波再向內傳遞，進而引爆恆星核心，觸發第二次規模更大的爆炸。此發現證實，白矮星無需達到質量極限也能爆炸。

此發現對宇宙學至關重要。Ia型超新星因被認為爆炸時的亮度恆定，而被當作測量宇宙遙遠距離的「標準燭光」，用以計算備受爭議的宇宙膨脹率「哈伯常數」。若其爆炸機制與亮度並非單一，將可能影響現有測量的可靠性。

該研究已發表於《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊。研究第一作者達斯（Priyam Das）表示：「這項確實證據不僅有助於解開長久以來的謎團，也提供了一場視覺盛宴，揭示如此壯觀的宇宙爆炸其內部運作，令人振奮。」

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