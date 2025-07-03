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    中國對阿膠需求大 巴西驢面臨滅絕威脅

    巴西的驢歷來都用在運輸、務農，但近年很容易成為非法毛皮貿易的獵物，尤其中國對驢皮需求不斷增長，使巴西驢群過去35年間大減94％。（美聯社資料照）

    巴西的驢歷來都用在運輸、務農，但近年很容易成為非法毛皮貿易的獵物，尤其中國對驢皮需求不斷增長，使巴西驢群過去35年間大減94％。（美聯社資料照）

    2025/07/03 09:57

    〔中央社〕根據巴西地理統計局（IBGE）報告，中國對驢皮膠原蛋白的需求不斷增長，使得巴西驢群在1990年至2024年期間減少94%，從137萬頭驢下降到7.8萬頭。

    6月26日至28日在巴西東北部城市馬瑟歐（Maceio）舉行的第3屆巴西驢國際研討會，發起停止屠宰巴西驢運動，以施壓巴西國會批准禁止屠宰法案。

    自2016年以來，巴西驢屠宰不斷增加，驢皮外銷到中國煎煮濃縮後，製成具藥用價值的動物來源中藥材「阿膠」。

    根據中醫藥典，阿膠可治療月經失調、貧血、失眠甚至性功能障礙等健康問題，被稱為養顏補血聖品。

    中國對阿膠的需求導致全球每年屠宰590萬頭驢，掠奪性剝削和屠殺驢子的後果，對經濟、社會和環境造成不可估量的影響。

    在巴西歷史上，驢都是用來運輸和務農，但近十年來東北部經濟成長、農業機械化，導致成千上萬頭驢被遺棄在公路兩旁，除增加東北各州的交通事故外，這些動物也很容易成為非法毛皮貿易的獵物。

    巴西政府曾考慮過提倡吃驢肉，但礙於文化禁忌問題影響而未能落實，因為驢被認為是東北部的象徵，所以民眾拒絕吃驢肉。

    目前，巴西有3家屠宰場擁有聯邦檢查局（SIF）頒發在巴西屠宰驢的許可證，這些屠宰場都位於巴西東北部巴伊亞州（Bahia）。

    巴西環保人士呼籲，屠宰活動已經變得不可持續，巴西驢不是一種商品，而是一種繁殖週期長的生物，無法跟上所需的屠宰速度；物種滅絕與可以替代的礦業或農業資源不同，代表著不可逆轉的損失。

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