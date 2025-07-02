應對中國挑釁 菲律賓加速新建、升級海軍基地

菲律賓正加速強化其海上防禦態勢，計畫在多個關鍵地區新建及升級海軍基地。圖為呂宋島中部新埃西哈省（Nueva Ecija）帕拉延市的軍事基地。（歐新社檔案照）

2025/07/02 23:49

〔國際新聞中心／綜合報導〕在南海情勢日趨緊張之際，「國防新聞」（Defense News）2日報導，菲律賓正加速強化其海上防禦態勢，計畫在多個關鍵地區新建及升級海軍基地，包括1座與美國簽署基地協議的島嶼基地，以及呂宋島上的前美軍基地。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）上月表示，馬尼拉計畫加快巴拉巴克島（Balabac Island）的基礎設施建設，該島是位於巴拉旺省南端的空軍與海軍聯合基地。鐵歐多洛表示，巴拉巴克島位於「戰略位置」，在該地區增加駐軍，將有助於嚇阻針對巴拉旺主島的潛在監視行動。

請繼續往下閱讀...

巴拉巴克島距離中國控制的美濟礁（Mischief Reef）僅140海里。根據2016年常設仲裁法院裁決，美濟礁位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）內，菲國的主權聲索獲得支持。但中國拒絕接受該裁決，並持續在其佔領的島礁推動軍事化建設。

巴拉巴克島同時也是菲美「加強國防合作協議」（EDCA）下的基地之一。根據EDCA協議，美軍得以輪流部署部隊、預置軍事資產，並撥款協助基地升級。

EDCA協議涵蓋菲律賓的9個軍事基地，包括6個空軍基地、2個陸軍基地，以及位於呂宋島北部的1個海軍基地。除了巴拉巴克島外，海軍還計畫建設更多基地。

這項「戰略基地計畫倡議」（Strategic Basing Plan initiative）預計2040年實現，目的是在主要海上通道增強海軍存在，並升級現有基地基礎設施，以容納現役和未來新型艦艇。

近年來，菲律賓已透過購置巡防艦、巡邏艦、兩棲補給艦、快速攻擊艇、雷達及飛彈系統來強化海軍實力，並將從南韓接收更多護衛艦。菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）指出，這些基地不僅是為了新艦艇，也是為了現有的老舊艦艇，「我們也正在考慮其他可以部署艦艇的地點」，「但更大的目標是要在特定地區建立更強大的海軍足跡。」

菲國海軍計畫在「西菲律賓海」（菲律賓南海聲索區）及位於東北部、近期有愈來愈多中國研究船入侵的「菲律賓高地」（Philippine Rise）附近，建立28個前進作戰基地或小型海軍哨站。崔尼代指出，最大的計畫之一是蘇比克灣（Subic Bay）的海軍基地，以及民答那峨（Mindanao）的海軍支援基地。

現有基地也在進行升級工程，包括位於宿霧的拉斐爾‧拉莫斯海軍基地（Naval Base Rafael Ramos），未來將可停靠巡防艦及兩棲補給艦。為進一步整合外部防禦戰略，軍方也在研究海軍與空軍的共用基地方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法