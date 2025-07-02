為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普視察鱷魚惡魔島 提拜登又爆粗口

    美國總統川普1日視察佛州「鱷魚惡魔島（Alligator Alcatraz）」非法移民拘留中心。（路透）

    美國總統川普1日視察佛州「鱷魚惡魔島（Alligator Alcatraz）」非法移民拘留中心。（路透）

    2025/07/02 22:55

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普1日視察位於佛州、被稱為「鱷魚惡魔島（Alligator Alcatraz）」的新設非法移民拘留中心時，談到前任總統拜登，又爆粗口，稱拜登曾想把他關進類似這樣的地方。

    《今日美國報（USA Today）》、《華盛頓觀察家（Washington Examiner）》1日報導，川普視察這座當天啟用的設施，看著一間間用鐵網圍起來的床位，說道「拜登曾想讓我進來這裡」，「他想我這樣，結果沒成功，但是他曾經希望我被關進來，那個son of a b****」。

    川普顯然對於去年選戰期間糾纏他的官司，依然很生氣。紐約曼哈頓法院陪審團去年5月，就川普2016年大選期間向成人女星支付封口費案，裁定34項重罪罪名成立；拜登曾說支持該裁定。紐約州最高法院今年1月裁決，因川普即將上任總統，無需入獄，無條件釋放。

    另外，川普多次將指控他意圖推翻2020年大選結果、以及涉嫌藏匿國家機密文件的案子，歸咎於拜登，宣稱是遭政治起訴，意圖打擊他2024年參選機會。這兩案都在川普去年勝選後結案。

    這並非川普第一次用粗話指拜登，他2023年於賓州一場選戰集會上，也曾在提到拜登時，用了類似的粗話。

    「鱷魚惡魔島」因周圍被棲息許多鱷魚、毒蛇的沼澤圍繞，因而得其名，該設施可收容5000人，每年運作經費估計4.5億美元，2日開始接收犯下重罪的非法移民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播