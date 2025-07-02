川普視察鱷魚惡魔島 提拜登又爆粗口

美國總統川普1日視察佛州「鱷魚惡魔島（Alligator Alcatraz）」非法移民拘留中心。（路透）

2025/07/02 22:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普1日視察位於佛州、被稱為「鱷魚惡魔島（Alligator Alcatraz）」的新設非法移民拘留中心時，談到前任總統拜登，又爆粗口，稱拜登曾想把他關進類似這樣的地方。

《今日美國報（USA Today）》、《華盛頓觀察家（Washington Examiner）》1日報導，川普視察這座當天啟用的設施，看著一間間用鐵網圍起來的床位，說道「拜登曾想讓我進來這裡」，「他想我這樣，結果沒成功，但是他曾經希望我被關進來，那個son of a b****」。

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川普顯然對於去年選戰期間糾纏他的官司，依然很生氣。紐約曼哈頓法院陪審團去年5月，就川普2016年大選期間向成人女星支付封口費案，裁定34項重罪罪名成立；拜登曾說支持該裁定。紐約州最高法院今年1月裁決，因川普即將上任總統，無需入獄，無條件釋放。

另外，川普多次將指控他意圖推翻2020年大選結果、以及涉嫌藏匿國家機密文件的案子，歸咎於拜登，宣稱是遭政治起訴，意圖打擊他2024年參選機會。這兩案都在川普去年勝選後結案。

這並非川普第一次用粗話指拜登，他2023年於賓州一場選戰集會上，也曾在提到拜登時，用了類似的粗話。

「鱷魚惡魔島」因周圍被棲息許多鱷魚、毒蛇的沼澤圍繞，因而得其名，該設施可收容5000人，每年運作經費估計4.5億美元，2日開始接收犯下重罪的非法移民。

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