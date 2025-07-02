為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    談抗癌心路歷程 凱特王妃曝「只是裝得很勇敢」：困難的還在後面

    凱特王妃造訪埃塞克斯的一間醫院，向病患與醫護人員分享抗癌心路歷程。（美聯社）

    凱特王妃造訪埃塞克斯的一間醫院，向病患與醫護人員分享抗癌心路歷程。（美聯社）

    2025/07/02 23:14

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯王妃凱特（Kate）去年被爆罹癌，儘管後續完成了療程，但她今（2）日親口透露，她只是過程中對外擺出了一副「勇敢的面孔」，實際上困難的部分還在後面，而這番磨難對她來說是「改變人生」的經驗。

    現年43歲的凱特王妃在去年3月宣布，她在做完重大腹部手術後被發現罹患某種癌症，因此將接受治療，療程於去年9月完成，凱特則在今年稍早宣布她的病情進入緩解階段。

    《路透》報導，凱特今天造訪埃塞克斯（Essex）的一間醫院，向病患與醫護人員分享對抗病魔的心路歷程，「你擺出一副勇敢的樣子，在療程中對苦痛處之泰然，治療完成後，事情就好像『我能繼續前進，回到正常生活』，但事實上，之後的階段才是真的……難受。」

    凱特也向聽眾強調了療程後給予病人關懷的重要性，她說，病患雖然可能不再需要臨床護理，但他們通常難以像過往一般「在家中正常生活」。

    凱特還說，對於病患與他們所愛的親友來說，被診斷出罹癌與接受療程這件事足以「改變人生」，而且這段過程「是在坐雲霄飛車，不會是一帆風順。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播