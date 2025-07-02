談抗癌心路歷程 凱特王妃曝「只是裝得很勇敢」：困難的還在後面

凱特王妃造訪埃塞克斯的一間醫院，向病患與醫護人員分享抗癌心路歷程。（美聯社）

2025/07/02 23:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯王妃凱特（Kate）去年被爆罹癌，儘管後續完成了療程，但她今（2）日親口透露，她只是過程中對外擺出了一副「勇敢的面孔」，實際上困難的部分還在後面，而這番磨難對她來說是「改變人生」的經驗。

現年43歲的凱特王妃在去年3月宣布，她在做完重大腹部手術後被發現罹患某種癌症，因此將接受治療，療程於去年9月完成，凱特則在今年稍早宣布她的病情進入緩解階段。

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《路透》報導，凱特今天造訪埃塞克斯（Essex）的一間醫院，向病患與醫護人員分享對抗病魔的心路歷程，「你擺出一副勇敢的樣子，在療程中對苦痛處之泰然，治療完成後，事情就好像『我能繼續前進，回到正常生活』，但事實上，之後的階段才是真的……難受。」

凱特也向聽眾強調了療程後給予病人關懷的重要性，她說，病患雖然可能不再需要臨床護理，但他們通常難以像過往一般「在家中正常生活」。

凱特還說，對於病患與他們所愛的親友來說，被診斷出罹癌與接受療程這件事足以「改變人生」，而且這段過程「是在坐雲霄飛車，不會是一帆風順。」

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