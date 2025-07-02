斐濟拒絕中國設基地 盼與澳洲提升為正式條約關係

斐濟總理拉布卡2日向澳洲「全國記者俱樂部」發表演說。（彭博）

2025/07/02 21:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕美中競逐對太平洋島國的影響力之際，斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）2日表示，反對中國在該區域設立軍事基地，同時表達希望與澳洲提升為正式條約關係，以進一步強化雙方外交關係。

北京一直積極拉攏太平洋島國，包括誘使部份國家放棄承認台灣，轉向中國，同時北京也一直在尋求與這些國家簽訂安全協議。拉布卡2日在澳洲首都坎培拉，向「全國記者俱樂部」發表演說，被問到北京在該區域的安全企圖心，他說，他不認為中國需要在該區域設立軍事基地，來投射力量，去年中國去年朝太平洋海域試射洲際飛彈，已經顯示出這一點。

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拉布卡說，「如果他們想來，誰會歡迎他們？不是斐濟」，若中國執意設法在此設立基地，「只要我還是總理」，就會力阻；他還表示，北京了解，他會遊說其他太平洋島國領袖，共同反對設立這樣的基地。

拉布卡指出，與中國的安全合作應該僅限於基礎設施發展，「中國參與我國的發展，不應影響我們如何與澳洲、紐西蘭和美國互動，以及我們與他們的關係」。

澳洲和斐濟2019年簽署「澳洲—斐濟家庭夥伴關係」協議。拉布卡說，他希望將這份關係，進一步提升為正式條約，如此將可不受未來選舉結果帶來的政治變化影響。他也表示，支持斐濟人受招募，加入澳洲軍隊，如此可促進就業，他認為，會有數以千計的斐濟人對加入澳洲國防軍有興趣。

中國駐斐濟大使館尚未回應拉布卡的談話。

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