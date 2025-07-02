CNN：北韓可能增派3萬人支援俄羅斯在烏克蘭作戰

北韓官方媒體播出金正恩主持儀式，悼念派赴俄羅斯協助俄軍作戰陣亡的士兵。（法新社）

2025/07/02 21:04

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據烏克蘭官員的情報評估，北韓計畫將派往俄羅斯的部隊增加2倍，增派2.5萬至3萬人協助俄軍在烏克蘭前線作戰，此舉不僅代表戰事的重要新發展，也顯示北韓最高領袖金正恩擴大對莫斯科的支持。

美國有線電視新聞網（CNN）2日獨家報導，烏方評估文件指出，這些北韓部隊可能會在未來幾個月抵達俄國，增援去年11月派出的1.1萬名官兵。北韓部隊曾協助俄軍擊退烏克蘭對俄國庫斯克地區的入侵行動。西方官員估計，當時約有4000名北韓官兵陣亡或受傷，但平壤與莫斯科的合作此後愈益深化。

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這份評估指出，俄國國防部「有能力提供所需的裝備、武器和彈藥」，將北韓部隊「進一步整合到俄軍作戰行列」，這些北韓部隊「很有可能」被部署到俄軍佔領的烏克蘭地區「參與作戰，以強化俄軍兵力，包括在大規模攻勢期間」。

北韓於2024年秘密調派1.1萬名部隊前往俄國，俄國總統普廷直到今年4月才公開證實這次部署。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）高級研究員陶恩（Jenny Town）指出，北韓應該不會派遣精銳部隊，而且可能分批緩慢部署，關鍵在於俄國提出何種要求。儘管短期內必須做出犧牲，但平壤看重此舉帶來的長期利益。有傳聞指稱，俄國將領已進入北韓境內，協助訓練人民軍部隊。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）日前表示，基輔懷疑北韓還會繼續派兵，但金正恩讓大批人民軍部隊暴露在高傷亡率的前線，可能會危及自身政權。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）1日指出，俄羅斯正在向北韓轉移無人機製造技術與設備，並在當地建立生產線，原本由伊朗設計的「見證者」（Shahed）無人機，經由俄國技術轉化，如今已進一步引進北韓，可能加劇朝鮮半島安全局勢。

布達諾夫強調，北韓軍力正在提升，主因是與俄國直接合作，並透過戰場經驗強化實戰能力。此外，俄製「鎧甲-S1」（Pantsir-S1）防空系統已部署至平壤，並由俄方人員協助訓練北韓士兵操作，預料北韓軍方將很快具備獨立操作此系統的能力。

與此同時，美國國防部已暫緩運送前總統拜登任內承諾向烏克蘭交付的部分重要武器，包括防空攔截器等，對正在抵禦俄軍入侵的基輔當局而言，無疑是一大挫折。

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