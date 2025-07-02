鹿兒島外海連震破900次！強度、頻率增加 學校操場驚現大裂縫

十島村小寶島上唯一的學校「小寶島學園」，在7月2日發生數起規模5以上地震後，操場出現約莫10公尺的裂縫。（圖翻攝自X平台）

2025/07/02 21:59

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州鹿兒島外海吐噶喇群島自6月21日起頻繁地牛翻身，至今（7月2日）已累積900多次有感地震，今天更有加劇趨勢，引發擔憂。吐噶喇群島上十島村小寶島上唯一學校在今天數起發生規模5以上地震後，操場地面出現約莫10公尺裂縫，島上也傳出多處落石，幸無人員傷亡。

根據《NHK》報導，鹿兒島外海吐噶喇群島今天凌晨3點多發生規模5.0地震，最大震度為鹿兒島十島村的5弱，之後陸續又有多起地震，下午接連發生4起規模5以上地震，最大的規模有5.6，震央深度僅1公里。

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自6月21日開始算起，吐噶喇群島群震已累積超過900次，至今累積5起規模5以上地震（同一天內），而且今天下午在1小時內就發生4起規模5以上地震，是這段時間群震首見，震度也創單日新高，今天明顯地震強度與頻率有增加趨勢。

十島村的小寶島遭受連續地震襲擊傳出災情，多地發生落石狀況，所幸沒有人員傷亡；島上唯一一所學校「小寶島學園」校長松野浩三透露，下午數起有感地震發生時，學校馬上發布警報，所有師生都疏散到操場，還好沒有人受傷，但他在操場發現地面在震後出現一條長約10公尺的裂縫。

日本知名預言漫畫家龍樹諒在著作《我所看見的未來》透露7月5日將發生南海海槽大地震，隨著時間點逼近，鹿兒島地震頻發，讓不少人相當擔憂預言應驗。日本氣象廳今天雖坦言不知道這一系列群震何時平息，但強調不會引發南海海槽地震。

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