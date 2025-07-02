大勢已去？習近平首次缺席金磚國家領袖峰會 中共官宣由他代表出席！

習近平失勢傳聞不斷。（法新社）

2025/07/02 20:42

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「金磚五國（中國、俄羅斯、印度、巴西、南非）」將於本月5日至8日在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）登場，中國外交部今天（2日）官宣，國務院總理李強將代表出席，聲明隻字未提中國國家主席習近平，似乎坐實日前外媒爆料習近平將首次缺席金磚峰會。由於最近有關中南海正發生權力更迭，習近平失勢的消息頻傳，這次習近平罕見缺席，讓相關揣測甚囂塵上。

數日前，《南華早報》和《彭博》早就引述知情官員消息指出，習近平將首次缺席金磚峰會。《南華早報》指稱，中方向今年峰會主辦國巴西表示，習近平缺席是因為「日程安排有衝突」。《彭博》則指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）本次訪問巴西的主賓身份，可能也影響北京的決定，雖然近月來中印關係稍有降溫，但習近平怕他的鋒頭被莫迪搶走，可能會讓這位自毛澤東以來中國最有權力的領導人尷尬。

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但網上更多人猜測的是「習近平失勢」。今年6月初，就有不少關注中南海情勢的評論員發現，習近平罕見長達2週神隱，連中共最大黨媒《人民日報》都發生整整2天沒在頭版刊登習近平相關新聞的情況，引發討論。

最近美國前外交官曾在中國北京對外經濟貿易大學任教的史雷頓（Gregory W. Slayton）還在《紐約郵報》撰文，細數習近平近來可能「被下台」的幾個可疑跡象，宣稱中共大老們正在幕後操縱一切，習近平下台的傳聞早已存在，但從來沒有那麼明顯過，如今有數十名擁護習近平的解放軍高層遭到清洗甚或離奇死亡，全被其他派系的將領所替代，軍方實際掌控者是曾幫助習近平但又和他鬧翻的中共中央軍委副主席張又俠。

美總統川普第一任期內的國安顧問佛林（Michael Flynn）6月底也在他的X平台發文稱，「注意！中共顯然正在發生權力更迭。中國觀察家需要密切關注中共核心成員，尤其政府和國家安全部門的官員」。

今天中國外交部官宣，國務院總理李強將應邀於本月5日至8日出席金磚國家領導人第17次峰會，之後在9日至10日，將應埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）邀請，赴埃及進行正式訪問。聲明稿隻字未提習近平，似乎坐實習近平將缺席金磚峰會的消息。

《新唐人電視台》指出，習近平作為中共最高領導人，此前從未缺席過金磚國家領導人峰會，這次罕見缺席，不免引發揣測。分析人士認為，習近平不會輕易放棄在國際場合露臉的機會，這次缺席顯然與中南海政局有關，傳聞習近平大權旁落，只待官宣下台。《大紀元》則聲稱透過消息人士獲知，溫家寶、張又俠等人已成為左右中國政局的實質領導，習近平現在只是「配合演戲」的傀儡。

中國國務院總理李強將出席金磚國家領導人峰會。（歐新社）

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