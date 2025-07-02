鹿兒島外海狂震 本島新燃岳火山「噴發2800米高煙柱」
位於日本九州南部，橫跨鹿兒島縣、宮崎縣交界處的霧島山脈「新燃岳火山」，截至今（2）日連續噴發6天，上午11點43分火山口噴出的煙塵高達2800公尺。（圖擷取自@livecam_db 社群平台「X」）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕位於鹿兒島縣南方外海250公里的吐噶喇群島（トカラ列島），從上月21日起至今地震不斷；與此同時，位於日本九州南部，橫跨鹿兒島縣、宮崎縣交界處的霧島山脈「新燃岳火山」，截至今（2）日連續噴發6天，上午11點43分火山口噴出的煙塵高達2800公尺。
綜合日媒報導，新燃岳火山自上月27日以來，已經連續噴發6天，至今日仍在持續噴發中；截至今日上午8點，當地火山地震累積超過200起。另外，今日凌晨1點左右，火山口噴出的煙柱衝到1100公尺高空；上午11點43分，火山口又噴出2800公尺高的煙柱。
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當地氣象台提醒，注意火山口周圍約3公里範圍內的大型火山岩，以及約2公里範圍內的火山碎屑流；氣象台預測，除了霧島市及小林市預測會出現大量火山灰降落外，姶良市、鹿兒島市、日置市及串木野市等鄰近地區，也可能出現輕微火山灰降落。當地政府已啟動防災機制，呼籲民眾配戴口罩、護目鏡等防護裝備，外出時需特別注意安全。
此外，日本氣象廳今日下午5點召開的記者會提到，目前持續噴發的新燃岳火山，活動原因與吐噶喇群島近期連續發生的有感地震無關。
新燃岳、7/2,11:45分ごろからの噴火— トカラ馬 （@tokara48） July 2, 2025
おおよそ20倍速https://t.co/IVRcNRj5hz pic.twitter.com/q9JizUmR1v
霧島付近の地震波形と、新燃岳南東側からの画像を3つ。11:43頃から数分間ほど揺れの増大があった後、12時台からは尖ったような波形。12時台以降のは地下で岩盤が割れることでの火山性地震か、あるいは爆発的な噴火の揺れか…https://t.co/gfSAhotWKG pic.twitter.com/nyFQIRAHmQ— 火山たん/三原あかり/地学系Vtuber （@volcano_tan） July 2, 2025
高原町役場から「新燃岳が噴火。噴石や火山灰に注意。」の防災アナウンス放送中。— ライブカメラDB （@livecam_db） July 2, 2025
UMK新燃岳ライブカメラ（宮崎県高原町西麓）https://t.co/RRPhB0Fswa #新燃岳 #ライブカメラ pic.twitter.com/P0ubuSw3GA
【要注意！】7月2日11時43分ごろ、新燃岳で噴煙2800ｍの噴火が発生しました！今後の推移に要注意です！— 火山・地震情報/えいしゅう博士 （@Dr_eishu） July 2, 2025
以下は個人的な考察… pic.twitter.com/rFMe08Nf7R
新燃岳からの噴煙は南西〜西方向に流れたとみられ、ウェザーニュースユーザーからの投稿では特に霧島市や湧水町からの降灰の報告が多く届きました。https://t.co/w2cYMgpe26— ウェザーニュース （@wni_jp） July 2, 2025
噴火が続く霧島山・新燃岳 昼前からは噴煙が3000m近くまで上がるhttps://t.co/g3iL1Fq1xo pic.twitter.com/iH7ddSPOwl
【霧島山（新燃岳） 噴火に関する火山観測報 2025年07月02日 21:07】— 特務機関NERV （@UN_NERV） July 2, 2025
02日 21時00分頃、霧島山（新燃岳）（新燃岳）の連続噴火が継続しています。噴煙高度は火口上300m、噴煙の流向は南です。
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