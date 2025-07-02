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    鹿兒島外海狂震 本島新燃岳火山「噴發2800米高煙柱」

    位於日本九州南部，橫跨鹿兒島縣、宮崎縣交界處的霧島山脈「新燃岳火山」，截至今（2）日連續噴發6天，上午11點43分火山口噴出的煙塵高達2800公尺。（圖擷取自@livecam_db 社群平台「X」）

    位於日本九州南部，橫跨鹿兒島縣、宮崎縣交界處的霧島山脈「新燃岳火山」，截至今（2）日連續噴發6天，上午11點43分火山口噴出的煙塵高達2800公尺。（圖擷取自@livecam_db 社群平台「X」）

    2025/07/02 20:32

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於鹿兒島縣南方外海250公里的吐噶喇群島（トカラ列島），從上月21日起至今地震不斷；與此同時，位於日本九州南部，橫跨鹿兒島縣、宮崎縣交界處的霧島山脈「新燃岳火山」，截至今（2）日連續噴發6天，上午11點43分火山口噴出的煙塵高達2800公尺。

    綜合日媒報導，新燃岳火山自上月27日以來，已經連續噴發6天，至今日仍在持續噴發中；截至今日上午8點，當地火山地震累積超過200起。另外，今日凌晨1點左右，火山口噴出的煙柱衝到1100公尺高空；上午11點43分，火山口又噴出2800公尺高的煙柱。

    當地氣象台提醒，注意火山口周圍約3公里範圍內的大型火山岩，以及約2公里範圍內的火山碎屑流；氣象台預測，除了霧島市及小林市預測會出現大量火山灰降落外，姶良市、鹿兒島市、日置市及串木野市等鄰近地區，也可能出現輕微火山灰降落。當地政府已啟動防災機制，呼籲民眾配戴口罩、護目鏡等防護裝備，外出時需特別注意安全。

    此外，日本氣象廳今日下午5點召開的記者會提到，目前持續噴發的新燃岳火山，活動原因與吐噶喇群島近期連續發生的有感地震無關。

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    鹿兒島狂震破900次！ 日本氣象廳強調︰不會引發南海海槽地震

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