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    孟加拉前總理哈希納 被「親手創立法庭」判刑6個月

    孟加拉國際罪行法庭判處該國前領導人哈希納6個月徒刑。（法新社）

    孟加拉國際罪行法庭判處該國前領導人哈希納6個月徒刑。（法新社）

    2025/07/02 20:15

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕去年8月因學生反政府示威浪潮而下台的孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina），今（2）日被她昔年親手創立的孟加拉國際罪行法庭（International Crimes Tribunal）判處6個月徒刑，罪名是「藐視法庭」。

    《路透》報導，藐視法庭的指控起源於一段哈希納與某人通電話時的錄音，當時哈希納說：「有227起對我不利的案件，所以我現在有了殺死227人的許可證。」而孟加拉政府調查機構後續提出的報告證明了這段錄音的真實性。

    這是哈希納自2024年8月下台流亡印度以來首次被判刑，而她還面臨著多項案件指控，檢察官補充說，刑期將從哈希娜被捕或自首時開始計算。

    孟加拉國際罪行法庭由哈希娜政府於2010年創立，用於審判1971年孟加拉獨立戰爭中的戰爭罪行。目前孟加拉國際罪行法庭已對哈希納發布3份通緝令。

    由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的孟加拉過渡政府承諾，將追究哈希娜政府侵犯人權與貪腐的責任，其中也包括去年7月鎮壓學生抗議活動的相關罪責。

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