中國南航機長持刀捅殺公司高層自盡！ 同業驚呼：險釀蓄意空難...

中國南方航空近日驚傳一名機長因為遭受不公平待遇，心生不滿持刀桶殺2名公司高層後輕生。（歐新社）

2025/07/02 19:48

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方航空近日驚傳一名機長因為遭受不公平待遇，心生不滿持刀桶殺2名公司高層後輕生，引發外界熱議。

旅義華僑作家李穎今天（2日）下午分享牆內瘋傳的消息，中國南方航空吉林分公司機長李煜眾，因受到不公平待遇（疑犯小錯遭重罰）心生不滿，昨天（1日）用刀捅殺公司的工會主席和飛行部經理，犯案後跳樓輕生。

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這起事件在中網多個平台受到熱議。李穎分享某飛行員微信群組內討論此事的聊天截圖，可以看到同業評論「一個二級事件，把人往死裡逼」、「這哥們比較仁義，冤有頭債有主，沒有拉著乘客墊背，哪裡有壓迫，哪裡就有反抗」、「此事差點又成了東航5735事件」、「這位猛士沒有讓無辜的乘客受難，他是真的英雄」。而李穎指出，這起事件暴露了中國民間航空公司長期存在的高壓管控和小錯重罰問題。

前面提到的「東航5735事件」，是2022年3月21日，中國東方航空一架從昆明飛往廣州的國內班機，在飛行途中突然快速下降並失聯，最後被發現墜毀在廣西某處山林，機上123名乘客和9名機組人員全數罹難。

當時消息傳出，事後調查尋獲的黑盒子，發現該班機可能是機長蓄意操縱墜毀，動機不得而知。直到現在，中國官方仍未更新事故調查報告，過去還曾流出一份蓋有中國民航局官印的《政府資訊公開申請答覆書》，內容宣稱調查結果「公開後可能危及國家安全、社會穩定」，因此不予公開，引發外界揣測。

綜合中媒報導，中媒記者獲悉此事後多次致電南航吉林分公司，但都無人接聽，南方航空客服則宣稱對此事並不知曉；致電事發地的街道辦事處、公安分局、區政府、醫療相關單位都未獲得正面回覆。不過吉林省長春市二道區楊家店派出所證實昨天有接獲報案，但不便透露更多細節，僅稱該案已移交上級刑案偵辦部門。

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