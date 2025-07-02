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    美焦點轉回印太 Quad外長二會宣佈啟動「關鍵礦物倡議」

    美國國務卿魯比歐（右起）、日本外相岩屋毅、澳洲外長黃英賢、印度外長蘇杰生1日在美國國務院會談。（法新社）

    美國國務卿魯比歐（右起）、日本外相岩屋毅、澳洲外長黃英賢、印度外長蘇杰生1日在美國國務院會談。（法新社）

    2025/07/02 18:46

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿魯比歐1日在華府，與「四方安全對話」（Quad）」夥伴國家澳洲、印度和日本外長會面，這場會面，也代表上任以來忙於處理烏俄戰爭、中東衝突的川普政府，將外交重心轉向印太地區。

    魯比歐與澳洲外長黃英賢、印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、日本外相岩屋毅會談後，發表共同聲明，宣佈啟動「Quad關鍵礦物倡議」（Quad Critical Minerals Initiative），該倡議旨在「雄心勃勃地擴張我們的夥伴關係，透過在關鍵礦物供應鏈的安全和多元化上合作，來強化經濟安全以及集體韌性」。四國外長也重新確認，堅定致力於印太的自由和開放，以及決心共同支持區域和平、安全和繁榮。

    川普政府1月上任後，隨即舉行第一次四方安全對話成員國外長會晤，不過之後大部分心力都集中在處理中東問題、設法促成烏俄永久停火。1日這場會談是美國政府重新聚焦印太，這個被視為美國主要挑戰的區域。

    魯比歐表示，四方安全對話是重要的戰略夥伴，在具體議題上「付諸行動」的時候到了。他未直接提到對中國軍事的憂慮，但強調尋求在商業和原物料等，同為川普政府重要目標的面向合作。

    蘇杰生和岩屋毅都表示，希望四方安全對話將焦點放在「自由且開放的印太」。《法新社》指這個措辭，是含蓄地表達反對中國在亞洲的主導地位。

    蘇杰生說，「我們都致力於確保自由且開放的印太」，「印太國家有選擇自由，這一點對於在發展和安全問題上做出正確選擇，至為重要」。黃英賢發文表示，這場今年第二次Quad外長會晤，「是我們的夥伴關係重要性，以及我們面對之挑戰急迫性的訊號」。

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