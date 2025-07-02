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    川普家族參戰期中選舉？點名媳婦賴拉出馬角逐參議員

    川普的二媳婦賴拉（Lara Trump）。（路透檔案照）

    川普的二媳婦賴拉（Lara Trump）。（路透檔案照）

    2025/07/02 18:04

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）日前表明，明年期中選舉將不尋求連任，總統川普1日點名，他的二媳婦、次子艾瑞克之妻賴拉（Lara Trump），是接替提里斯的「很棒的人選」。

    《國會山莊報（The Hill）》1日報導，川普1日被問到，他希望誰角逐提里斯留下的席次，川普說，「很棒的人選會是賴拉」，指賴拉雖然和丈夫艾瑞克（Eric Trump）現居佛州，但是她在北卡長大，也常回去，非常了解北卡。川普稱讚賴拉，去年大選選戰期間擔任共和黨全國委員會共同主席，表現出色，「她甚至還有個節目，那種（收視率）第一名的節目」，意指賴拉在選後，在福斯新聞主持一個週末節目。

    在參院審議川普的「大而美」法案，表決是否進入公開辯論的程序投票時，提里斯是兩名投下反對票的共和黨議員之一。北卡州被視為2026年期中選舉，參院席次中少數競爭激烈的選區，提里斯宣佈放棄連任後，川普隨即表示，考慮支持提里斯的挑戰者。

    消息人士向《國會山莊報》證實，由於提里斯退出，賴拉正在「仔細權衡」是否角逐該席次。川普1日談到賴拉，稱讚她「是很棒的人……，始終都是我的首選」，但是他尚未和賴拉談過參選之事。

    川普自己在北卡州贏過3次。賴拉去年擔任共和黨全國委員會共同主席時，主要負責募款事務。2020年曾有傳聞指賴拉有意角逐時任參議員波爾（Richard Burr）退休留下的席位，但她最終選擇暫時按兵不動，當時就說，未排除未來參政可能。

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