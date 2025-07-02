悚！西班牙垃圾場「5天大女嬰遭分屍」 警方追查7個月鎖定生母下毒手

西班牙馬德里垃圾處理場發現一具遭分屍的5天大女嬰屍體。（擷取自西班牙國民警衛隊/X）

2025/07/02 18:26

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙馬德里去年發生一起新生女嬰遭分屍後丟到垃圾場的駭人命案，警方經過7個月的調查，近日宣布已逮捕一名疑似是女嬰生母的厄瓜多籍婦女。

綜合外媒報導，2024年12月12日凌晨，馬德里洛埃切斯鎮（Loeches）一處垃圾處理場內，工人發現多個垃圾袋內有人體殘骸，一名女嬰遭到肢解的遺體，經警方鑑定為一名新生女嬰，遺體疑似遭人用刀具斬首與肢解，頭部與身體其他部位分別藏於不同袋中。

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警方調查指出，該名女嬰出生僅約5天即死亡，屍體原先被棄置在馬德里市區M-30號環狀高速公路附近、靠近巴列卡斯（Vallecas）地區的一處垃圾集中箱，隨後被清運至垃圾場。專案小組代號「新生兒行動」（Operation Natal）自案發後即展開深入調查，包括比對監視器畫面、分析DNA與垃圾物流系統。

經法醫鑑定及基因比對，調查人員鎖定一名住在巴列卡斯地區的厄瓜多籍女性，並在掌握相關證據後，於7月1日逮捕她。警方表示，嫌疑人已婚並育有其他子女，正在調查其行為動機與案發當時情況，不排除依殺人罪起訴，若罪名成立，女子最高恐面臨終身監禁。

‼️Atención

Se solicita colaboración ciudadana para ayudar al esclarecimiento del hecho delictivo sobre el hallazgo restos humanos sin vida de un bebé en Loeches.

Continuando con la investigación se ha conseguido saber:

- Se trataría de un bebé de sexo femenino y que nació con… pic.twitter.com/sQh3BsotoE — Guardia Civil （@guardiacivil） June 23, 2025

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