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    鹿兒島狂震破900次！ 日本氣象廳強調︰不會引發南海海槽地震

    日本氣象廳今（2）日下午緊急召開記者會，強調吐噶喇群島的群震現象，並不會引發南海海槽地震。（圖擷取自「ABEMAニュース【公式】」YouTube）

    日本氣象廳今（2）日下午緊急召開記者會，強調吐噶喇群島的群震現象，並不會引發南海海槽地震。（圖擷取自「ABEMAニュース【公式】」YouTube）

    2025/07/02 19:20

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島），從上月21日起地震不斷，截至日本當地時間今（2）日晚間6點（台灣時間5點），已累積發生927次有感地震，其中觀測到3次震度5弱，地震強度跟頻率疑有攀升趨勢。對此，日本氣象廳緊急召開記者會，強調吐噶喇群的群震現象，並不會引發南海海槽地震。

    綜合日媒報導，日本氣象廳2日下午召開記者會，由地震火山部的地震海嘯監視課長海老田綾貴，負責向大眾說明吐噶喇群島近期連續發生有感地震的罕見異狀。海老田綾貴坦言，大家都很想知道這場災難何時結束，但遺憾的是，他們目前仍無法預測地震何時才會平息，僅能呼籲吐噶喇居民確保自身安全，隨時做好避難準備。

    海老田綾貴提醒，吐噶喇居民需留意可能發生震度約達5強的地震，小心降雨引發的落石、土石崩塌等災害。另一方面，吐噶喇群島過去也曾發生過，短時間發生數百次地震活動，但今年6月下旬至今，是有史以來最嚴重的一次，海老田綾貴指出目前尚不清楚此次地震是否與火山活動有關，但確定噴發中的新燃岳火山與此事毫無關聯。

    此外，近期被多次提及在未來30年內，有高達80%的機率會發生規模8至9、屬於低角逆斷層型地震的「南海海槽特大地震」（南海トラフ巨大地震），有媒體記者詢問此次的吐噶喇群島連環地震現象，是否會連帶引發南海海槽特大地震提早發生的可能。海老田綾貴對此直言，「可能性很低」（おそらくない ）。

    同時，海老田綾貴也駁斥日本網路流傳的「吐噶喇定律」（トカラの法則），該謠言聲稱如果吐噶喇群島附近連續發生地震，不久後在日本本州的任一地區，就會發生大地震。

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