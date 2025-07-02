1億美元成太空垃圾？ 貝佐斯「甲烷衛星」失聯 任務提前收攤

「甲烷衛星」在軌運作的藝術渲染圖。（圖：Ball Aerospace Corp.）

2025/07/02 17:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》2日報導，由亞馬遜創辦人貝佐斯旗下基金資助的一枚氣候衛星「甲烷衛星」（MethaneSAT），在太空中與地面失聯，紐西蘭官員2日證實了這項消息。儘管任務提前告終，但這枚衛星在短暫的運作期間，已回傳了關於全球溫室氣體排放的驚人初步數據。貝佐斯透過其「地球基金」為此計畫投入了超過1億美元（約新台幣29億元）。

「甲烷衛星」旨在以「前所未有的解析度」測量溫室氣體甲烷的排放，對於準確評估全球油氣項目的實際排放量至關重要。甲烷是加劇氣候變遷的強效溫室氣體，但其排放量一直難以精準估算。這項計畫由美國環保組織Environmental Defense Fund主導，紐西蘭政府亦有資助。

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根據衛星團隊的聲明，地面控制中心於6月20日首次與衛星失去聯繫，並於6月30日確認其已完全喪失電力，「可能無法恢復」。團隊表示，工程師正在對失聯原因進行徹查，預計將耗費一段時間。

儘管任務壽命短於預期，但計畫負責人漢堡（Steven Hamburg）指出，衛星回傳的初步數據堪稱「卓越」。他透露，在德州與新墨西哥州的二疊紀盆地，衛星測得的甲烷排放量，是美國環保署（EPA）估計的3至5倍；而在南裏海地區觀測到的排放量，更高出官方報告的10倍以上。

紐西蘭太空總署官員強生（Andrew Johnson）表示：「這顯然是個令人失望的進展，但太空探索本就充滿挑戰。」主導計畫的美國環保協會也稱此為「艱難的消息」，但強調其追蹤甲烷的努力不會因此終結。

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