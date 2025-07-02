達賴喇嘛宣布轉世「中共無權干預」 中外交部喊：必須黨批准！

達賴喇嘛在其90歲生日前夕宣布轉世制度將繼續存在。（法新社）

2025/07/02 18:07

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西藏精神領袖、藏傳佛教格魯派最高領袖第十四世達賴喇嘛（丹增嘉措），在其將滿90歲生日（7/6）前夕宣布，轉世制度將繼續存在，並重申中共無權決定下一任藏傳佛教精神領袖。對此，中國外交部跳腳回應，稱「轉世靈童」必須得到中國政府的批准。

根據《BBC》報導，本週一（6/30）達賴喇嘛在其提前舉行的90歲大壽祈福活動上就暗示，他圓寂後轉世制度會延續下去，今天（7/2）他在印度達蘭薩拉（Dharamsala）發表聲明，明確表示「因信眾誠摯祈願，決定延續達賴喇嘛尊者的轉世傳承體系」，這項已有600年歷史的制度確定不會隨他而終。

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達賴喇嘛指示，他圓寂後，只有他創立的「噶丹頗章基金會」（Gaden Phodrang Foundation）有權認定他的轉世靈童，他的代表人將遵循過去數百年的傳統，與藏傳佛教各大教派領袖及其他宗教領袖協商，共同尋找並認證繼任者，其他無關人等皆無權干涉。達賴喇嘛特別強調了「沒有人有權干預」、「任誰皆不具備認證轉世的正當性」，被視為是針對中共政權而發的訊息。

丹增嘉措（Tenzin Gyatso）1940年被確認為達賴喇嘛第十四世轉世靈童，當時他年僅2歲。1959年中國軍隊鎮壓西藏首府拉薩，他在抵抗中國統治的起義失敗後，當年3月17日逃往印度，並成立流亡政府，流亡藏人將他離開西藏的那天訂為「全國起義日」（ National Uprising Day）。對於那些憎恨中共嚴密控制西藏的人來說，他被視作一股象徵性力量，北京當局至今也將他視為危險的分裂分子。

西藏流亡政府高層、藏人行政中央司政邊巴次仁（Penpa Tsering）表示，世界各地的藏人「以虔誠的心提出懇切請求，希望達賴喇嘛的轉世制度能夠繼續保留，十四世尊者聽到且展現出無限慈悲，同意在他90歲生日這個特殊時刻接受我們的呼籲。」

達賴喇嘛今天的聲明，對於藏人抵抗中共政權、維護身分認同具有重大的政治意義。達賴喇嘛此前便強調，其繼任者絕對不會出生在中國境內，並敦促其追隨者拒絕任何由北京當局選定的轉世靈童。視達賴喇嘛為分離主義者的中共，則主張只有黨才有權尋訪達賴喇嘛轉世靈童。

邊巴次仁今天就痛批中共數十年來持續打壓西藏，並警告切勿干涉達賴喇嘛未來的轉世傳盛體系，這是獨特的藏傳佛教傳統，不容中共破壞，藉此謀取政治利益。

而中國外交部在今天的例行記者會上跳腳反對達賴喇嘛的聲明，聲稱賴喇嘛的繼承權不能由他一個人決定，必須有政府批准，並透過抽籤制度確定，這樣才符合中國政府的「宗教信仰自由」。

藏人擔憂達賴喇嘛轉世制度會受到中共破壞，是因為藏傳佛教第二大領袖班禪喇嘛的遭遇。1995年，上一世班禪喇嘛圓寂，指定更登確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）作為繼任者，名單公布後沒多久，當年僅6歲的更登確吉尼瑪離奇消失，中共被指控綁架他並將其囚禁30年，北京政府則對外堅稱他人身安全，同時又擅自指定班禪喇嘛的繼任者，但中共指定的人選並未獲藏傳佛教徒的認可。

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