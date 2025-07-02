從心臟取出彈片 磁鐵在烏克蘭拯救士兵生命

烏克蘭新醫療技術磁力提取器，能有效從人體內取出彈片。圖為示意圖。（美聯社）

2025/07/02 16:31

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭士兵梅爾尼克 （Serhiy Melnyk） 在東部作戰時，被俄羅斯無人機發射的彈片擊中心臟。隨著無人機在烏俄戰爭中興起，這類傷害越發常見。所幸新醫療技術磁力提取器（magnetic extractor）拯救了梅爾尼克。

根據《BBC》報導，心血管外科醫生馬克西緬科（Serhiy Maksymenko）分享的影片顯示，彈片卡在梅爾尼克心臟裡，然後被磁力提取器取出。馬克西緬科解釋，只需在心臟開個小切口並插入磁鐵，它就能把彈片吸出來。

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在前線醫務人員迫切需要一種安全快速方法取出彈片後，磁力提取器應運而生。僅僅1年時間，馬克西緬科醫生團隊就利用該設備成功實施70多例心臟手術，改變烏克蘭第一線醫療狀況。

曾擔任律師的比科夫（Oleh Bykov）推動這一發展，他2014年起以志願者身分支持軍隊，在與醫護人員進行交流後，發明出磁性提取器。

這類概念並不新鮮，早在19世紀50年代克里米亞戰爭中，人們就利用磁鐵去除傷口中的金屬。但比科夫團隊對這種方法進行現代化改造，創造用於精細工作的微型提取器。外科醫生只需做一個小切口，就能用磁鐵取出碎片。

這種設備最初只是一種現場工具，但現在已經在烏克蘭各地推廣，共有3000台分發給醫院和一線醫務人員。磁力提取器尚未獲烏克蘭官方認證，但在緊急狀態下允許使用未經認證設備，以滿足軍隊和安全部隊需求。

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