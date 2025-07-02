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    川普媒體訴訟戰再下一城！ CBS母公司支付1600萬美元和解

    美國總統川普（右）指控CBS惡意剪輯時任副總統賀錦麗（左）的訪談，其母公司派拉蒙最終同意支付1600萬美元和解，此舉被視為川普媒體訴訟戰的又一次勝利。（美聯社資料照）

    美國總統川普（右）指控CBS惡意剪輯時任副總統賀錦麗（左）的訪談，其母公司派拉蒙最終同意支付1600萬美元和解，此舉被視為川普媒體訴訟戰的又一次勝利。（美聯社資料照）

    2025/07/02 16:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，哥倫比亞廣播公司（CBS）的母公司派拉蒙（Paramount）已同意支付1600萬美元（約新台幣4.64億元），以平息美國總統川普對其《60分鐘》節目提起的誹謗訴訟。這也是繼先前與美國廣播公司（ABC）達成和解後，川普在針對主流媒體的法律戰中取得的又一次勝利。

    這起訴訟源於川普指控CBS在2024年大選期間，惡意剪輯了《60分鐘》對時任副總統賀錦麗的訪談，移除了其一段尷尬的回應。川普為此提起了高達200億美元的索賠。儘管法律專家普遍認為，基於新聞自由的憲法保護，此案若進入法庭，CBS勝算極高。

    然而，媒體報導指出，派拉蒙選擇和解的關鍵，在於其正尋求聯邦政府批准一項價值80億美元（約新台幣2321億元）與娛樂公司Skydance的合併案。為避免橫生枝節，派拉蒙最終選擇透過調解，向川普妥協。

    根據協議，派拉蒙無需道歉，但同意未來將公布總統候選人的訪談文字記錄。這筆1600萬美元的和解金，將直接捐贈給川普未來的總統圖書館，而非其個人。不過，此案已引發CBS新聞部高層震盪，包括《60分鐘》執行製作人與新聞部執行長皆已離職。

    此前，川普團隊也成功迫使ABC就其主播錯誤指稱川普「對性侵負有責任」一案達成和解，由ABC支付1500萬美元（約新台幣4.35億元）作為對川普基金會的慈善捐款。這一系列針對媒體的法律行動，已凸顯川普將巨額訴訟作為政治施壓工具的策略。

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