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    熱死人！西班牙高溫飆35度 2歲男童被遺忘車內5小時慘死

    西班牙救護車，示意圖。（彭博）

    西班牙救護車，示意圖。（彭博）

    2025/07/02 16:44

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南歐正籠罩在嚴重熱浪之下，氣溫屢創歷史新高。除了民眾與遊客頻傳中暑案例，西班牙加泰隆尼亞更驚傳一起人為悲劇，一名2歲男童因被遺留車內長達4至5小時，在超過攝氏35度的高溫中活活熱死，引發社會震驚與哀悼。

    綜合外媒報導，1日下午3點左右，西班牙東北部塔拉戈納省（Tarragona）瓦爾斯（Valls）小鎮溫度飆升至35度以上，卻有一名2歲左右的兒童被留在一輛停放的汽車內後死亡，一名父親卻未察覺2歲兒子仍被留在車內，直到4至5小時後才想起孩子不在身邊。

    消防隊於下午3點06分接獲報案，迅速派員趕往現場。當時男童已被父親從車中抱出，車門敞開，現場醫護人員緊急施救，仍無力回天。醫療團隊最終當場宣告孩子死亡，令人痛心。

    瓦爾斯市政府已於第一時間宣布進入哀悼狀態，市長法雷（Dolors Farré）下令正式哀悼2天，並號召市民於7月2日中午12點，在市中心布拉特廣場（Plaça del Blat）默哀一分鐘，為逝去的幼童致意。

    根據西班牙國家氣象局資料，該國正經歷今年首波夏季極端熱浪，全國多地氣溫突破攝氏40度，熱相關死亡總數超過百人，其中加泰隆尼亞地區一週內就已有43人因高溫喪命。7月1日，南部城市塞維利亞（Sevilla）夜間氣溫仍高達28度，巴塞隆納也有27度，悶熱難耐。當局預估，自7月3日起有望迎來一波降溫，但強度與持續時間仍不確定。

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