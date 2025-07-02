鹿兒島外海連環震不斷 下午3點再度發生多起淺層地震

位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）自上月21日起地震頻繁，且強度有增強趨勢。（圖擷取自日本氣象廳官網）

2025/07/02 16:28

首次上稿 14:01

更新時間 14:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）自上月21日起地震頻繁，且強度有增強趨勢。當地時間今（2）日下午4點（台灣時間下午3點）起，持續發生多起淺層地震，單日地震發生次數累積近百起。

根據日本氣象廳觀測數據，吐噶喇群島先是在當地時間2日下午2點25分（台灣時間下午1點25分）開始，1小時內發生4起規模5以上地震，其中最大規模地震高達5.5。

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當地時間來到下午4點17分（台灣時間下午3點17分），吐噶喇群島再度發生多起淺層地震，總計1起規模5、4起規模4以上地震，震源深度僅20公里，其中十島村最大震度4。

氣象廳表示，無需擔心此次地震引發海嘯，但是目前地震活動仍非常活躍，呼籲住在震感強烈地區的民眾需警戒規模5以下的地震。

【緊急地震速報 最終報 2025年7月2日】

16時27分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.9程度以上、最大震度不明と推定されています。詳しい情報が入り次第お伝えします。 — 特務機関NERV （@UN_NERV） July 2, 2025

【????緊急地震速報（予報）・強震モニタ】

2025/07/02 16:17頃 トカラ列島近海 深さ約20km M5.1 最大震度4 津波の心配なし pic.twitter.com/1PDT8Y7JNl — Yukkuri Train『ゆっくり トレイン』 （@YukkuriTrain） July 2, 2025

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