鹿兒島外海連環震不斷 下午3點再度發生多起淺層地震
位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）自上月21日起地震頻繁，且強度有增強趨勢。（圖擷取自日本氣象廳官網）
首次上稿 14:01
更新時間 14:28
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）自上月21日起地震頻繁，且強度有增強趨勢。當地時間今（2）日下午4點（台灣時間下午3點）起，持續發生多起淺層地震，單日地震發生次數累積近百起。
根據日本氣象廳觀測數據，吐噶喇群島先是在當地時間2日下午2點25分（台灣時間下午1點25分）開始，1小時內發生4起規模5以上地震，其中最大規模地震高達5.5。
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當地時間來到下午4點17分（台灣時間下午3點17分），吐噶喇群島再度發生多起淺層地震，總計1起規模5、4起規模4以上地震，震源深度僅20公里，其中十島村最大震度4。
氣象廳表示，無需擔心此次地震引發海嘯，但是目前地震活動仍非常活躍，呼籲住在震感強烈地區的民眾需警戒規模5以下的地震。
【緊急地震速報 最終報 2025年7月2日】— 特務機関NERV （@UN_NERV） July 2, 2025
16時27分頃、トカラ列島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.9程度以上、最大震度不明と推定されています。詳しい情報が入り次第お伝えします。
【????緊急地震速報（予報）・強震モニタ】— Yukkuri Train『ゆっくり トレイン』 （@YukkuriTrain） July 2, 2025
2025/07/02 16:17頃 トカラ列島近海 深さ約20km M5.1 最大震度4 津波の心配なし pic.twitter.com/1PDT8Y7JNl
[緊急地震速報] 16:19:09現在— 地震速報 （@EqAlarm） July 2, 2025
第9報（終） 予報
発生時刻：16:17:53
震央情報：トカラ列島近海
震源情報：29.2N 129.0E 10km
地震規模：M5.3 最大震度：4
予想震度：0.0 猶予時間：あと210秒 pic.twitter.com/AIPbwXTdwe