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    鹿兒島外海連環震不斷 下午3點再度發生多起淺層地震

    位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）自上月21日起地震頻繁，且強度有增強趨勢。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）自上月21日起地震頻繁，且強度有增強趨勢。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    2025/07/02 16:28

    首次上稿 14:01

    更新時間 14:28

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）自上月21日起地震頻繁，且強度有增強趨勢。當地時間今（2）日下午4點（台灣時間下午3點）起，持續發生多起淺層地震，單日地震發生次數累積近百起。

    根據日本氣象廳觀測數據，吐噶喇群島先是在當地時間2日下午2點25分（台灣時間下午1點25分）開始，1小時內發生4起規模5以上地震，其中最大規模地震高達5.5。

    當地時間來到下午4點17分（台灣時間下午3點17分），吐噶喇群島再度發生多起淺層地震，總計1起規模5、4起規模4以上地震，震源深度僅20公里，其中十島村最大震度4。

    氣象廳表示，無需擔心此次地震引發海嘯，但是目前地震活動仍非常活躍，呼籲住在震感強烈地區的民眾需警戒規模5以下的地震。

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