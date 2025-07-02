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    熱浪席捲歐洲 西班牙山林大火2死

    加泰隆尼亞地區主席伊拉在X上指出，他得知2人因火災喪生後感到震驚。（歐新社）

    加泰隆尼亞地區主席伊拉在X上指出，他得知2人因火災喪生後感到震驚。（歐新社）

    2025/07/02 16:29

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕西班牙消防員1日說，西班牙東北部熱浪侵襲，一場大火過後，他們發現了2具屍體。本週席捲歐洲熱浪打破高溫紀錄，學校停課，加劇火災風險。

    根據《法新社》報導，雷里達省1日幾乎同時發生2起山火，1.4萬人被加泰隆尼亞地區當局要求在家隔離。消防和緊急服務部門指出，起發生在科斯科市（Cosco）附近的火災發現2人死亡。

    火災具體原因尚不清楚，但消防部門說，近期高溫、乾燥天氣以及風暴帶來的強風加劇火勢。加泰隆尼亞地區主席伊拉（Salvador Illa）在X上指出，他得知2人因火災喪生後感到震驚。

    西班牙正處於強烈熱浪中，許多地方氣溫超過攝氏40度，創下了6月多項高溫紀錄。南部城市科爾多瓦和巴塞隆納都有1人死亡，2人均在6月28日道路施工時死亡，很可能是中暑。

    科學家指出，人為造成的氣候變化，熱浪和暴風雨等極端天氣事件正變得更加猛烈。

    在過去的熱浪中，歐洲已有數萬人喪生，這促使當局向老年人、兒童、病人以及其他易受專家所稱的「隱形殺手」影響人群發出警告。

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