我們十幾億人挺你！馬斯克反川普 中國網友嗨翻

美國總統川普（左）與全球首富馬斯克（右）的關係近期因政策分歧而決裂。馬斯克揚言組建新政黨以反對川普的減稅法案，此舉在中國引發熱議，網友幾乎一面倒地支持馬斯克。（法新社資料照）

2025/07/02 15:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》2日報導，全球首富馬斯克與美國總統川普的決裂，正引發中國社群媒體的高度關注。因不滿川普一項將使美國國債增加3.3兆美元的減稅與支出法案，馬斯克揚言將組建新政黨「美國黨」（America party），此舉在中國微博上引發熱潮，網友幾乎一面倒地支持馬斯克。

據報導，在美國參議院通過該法案後，「#馬斯克要組建美國黨」的標籤在微博上迅速竄紅，瀏覽量超過3700萬次。中國網友普遍認為，馬斯克以科技驅動的思維，能為政治注入新活力，更有留言稱：「馬斯克老兄，我們這邊有十幾億人支持你。」

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這股熱潮反映了馬斯克在中國的超高人氣。身為特斯拉（Tesla）與SpaceX的執行長，馬斯克因其商業成就備受尊崇，特斯拉更是唯一能與中國本土品牌競爭的西方電動車。他與中國國務院總理李強關係密切，其母親梅耶（Maye Musk）在中國也是社群名人。

《衛報》提到，相較之下，川普在許多中國人眼中，是1位發動了史上最激進貿易戰、難以預測的人物。有網友評論，這2位成年人不斷因小事爭吵，像是在直播「億萬富翁如何吵架」。

值得注意的是，這類關於美國政治混亂的討論，能在中國受到嚴格管制的社群媒體上自由傳播，顯示官方審查機構可能樂見其成。

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