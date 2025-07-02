扯！上海交大生遭足球砸頭後倒地 恐龍家長失控狂踹痛毆

上海交大紫衣學生（左）被校外孩童的足球踢中頭部，身體不適倒在地上，卻遭黑衣家長（右）不斷攻擊。（擷取自微博）

2025/07/02 15:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海交通大學近日發生一起引發社會關注的暴力事件，一名學生在體育場跑步時，遭飛來足球重擊頭部，造成暈眩、耳鳴與視力模糊等症狀。不料，當該生質問肇事的校外孩童時，卻遭家長持續辱罵甚至毆打，最終送醫治療。

綜合中媒報導，6月30日晚間，一名穿著紫色上衣的男大生於上海交大閔行校區南區體育場跑步運動突遭足球擊中頭部，痛感劇烈。他情緒激動地高喊：「這裡是公共場合，不會踢球就不要踢！」並混雜粗話表達不滿。起初無人出面承認，後來他發現後方球場上有兩名男童正玩球，遂大聲詢問是否他們所為。

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兩名小孩見狀欲逃離現場，但仍被家長制止並短暫道歉。不料身穿黑色上衣的孩童家長突然情緒失控，不僅對學生的言語表達大加指責，甚至爆粗口、人身攻擊，雙方爆發激烈口角。

a href="https://youtube.com/shorts/6urao13EHKo?si=etYYXqP3jclFA1gV" target="_blank">衝突過程中，該名學生因情緒與生理反應疊加，心臟不適、倒地不起。令人震驚的是，家長不僅未停止攻擊，還上前猛踢倒地學生的後腦勺、背部與腿部。周圍目擊者見狀立刻上前制止，但她又突然倒地打滾叫喊，並趁機再次襲擊仍倒地不起的大學生，場面相當混亂。

根據自稱當事學生的貼文指出，他短暫失去意識後被送醫，幸未出現重大外傷，但希望追究家長法律責任。此外，涉案家長還持續辱罵在場其他學生，連場髒話從未間斷。

事件曝光後引發校內外譁然，上海交通大學於7月2日發表聲明證實此事，表示校方高度重視，已成立工作專班，與公安部門協同展開調查。校方強調，將堅決維護學生人身安全與合法權益，並檢討強化校園安全管理制度，尤其針對校外人員行為進一步加強控管與引導，防止類似事件重演。

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