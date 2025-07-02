1日總理！ 泰國交通部長兼副總理代理總理1天

泰國交通部長兼副總理宗龍倫吉將作為代理總理於今（2）日執掌泰國一天。（法新社）

2025/07/02 14:59

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕泰國交通部長兼副總理宗龍倫吉（Suriya Jungrungreangkit）將作為代理總理於今（2）日僅執掌泰國一天，以代替被停職的總理貝東塔，隨後將在內閣重組中被替換。宗龍倫吉出席在曼谷舉行的總理辦公室長期歷史慶祝儀式，此活動標誌著總理職位成立93週年。

根據《法新社》報導，泰國正從該國主要政治王朝繼承人貝東塔被停職困境中恢復過來，宗龍倫吉執掌時間將遠遠少於93個小時。

請繼續往下閱讀...

宗龍倫吉在一個向媒體開放的簡短儀式上，拒絕回答關於他對短暫領導權有何感想。他聲稱，最緊迫任務是簽署一份文件，確保3日順利過渡到繼任者。

宗龍倫吉是一位經驗豐富政壇人物，在泰國媒體中以政治風向標聞名，因為他總是與現任政府保持一致。54歲的凱迪（Paitoon Kaewdee）說，不在乎誰來擔任總理，他已對泰國政壇失去希望。

內閣改組將於3日舉行的宣誓儀式上生效，屆時即將上任的內政部長普譚（Phumtham Wechayachai）將接替宗龍倫吉職位。執政黨為泰黨1日晚間表示，普譚將在內閣改組後接任，因為他將獲得比宗龍倫吉更高的副總理頭銜。

泰國憲法法院1日指出，有充分理由懷疑貝東塔在與柬埔寨的外交爭端中違反道德規範，並暫停她的職務，調查可能持續數月。貝東塔表示，接受此一決定，並為讓泰國民眾失望致歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法