南韓酷澎賣家出大包 118個穀物杯只要81元被買爆

南韓酷澎個人賣場標價錯誤，將118個穀物杯設為3800韓元。圖為同款商品。（圖擷自Coupang網站）

2025/07/02 15:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電商酷澎（Coupang）個人賣場標價錯誤，在販售東西食品穀物品牌Post五穀可可球30公克杯裝時，竟將118份設為3800韓元（約新台幣81元），旋即引發民眾搶購，目前已取消所有訂單。

據《韓聯社》報導，從6月30日下午5時至7月1日凌晨2時為止，這款穀物杯的價格被誤植為118個3800韓元，等於每杯只要32韓元（約新台幣0.68元）左右，最終湧進超過2萬份訂單。

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酷澎表示，這起事件是系統錯誤造成商品數量顯示有誤，因此所有訂單都會取消，公司將進一步調查故障原因，並避免未來再發生類似的狀況。

據了解，這次出包的是酷澎平台個人賣場，因此沒有被強制發貨，南韓酷澎先前也發生過36碗牛肉湯泡麵誤植為5040韓元（約新台幣110元）的狀況，由於該款商品屬於酷澎官方直購的「火箭速配（Rocket Delivery）」．因此酷澎當時依照訂單出貨直到沒有庫存為止，沒拿到的買家也會有等額的Coupang Cash補償。

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