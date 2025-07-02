以力服人？ 南韓網友瘋傳64歲準法務部長「超狂肌肉照」

連任5屆南韓共同民主黨國會議員、現年64歲的鄭成浩，日前展示自己媲美演員馬東石、非常健碩且充滿肌肉的身材照，畫面在網上掀起熱烈討論。（圖擷取自@ephemeral28 社群平台「X」）

2025/07/02 16:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕連任5屆南韓共同民主黨國會議員、現年64歲的鄭成浩（정성호、Jeong Seong-ho，音譯），日前被總統李在明提名為法務部長候選人後，被人挖出他曾展示自己媲美演員馬東石、非常健碩且充滿肌肉的身材照，畫面在網上掀起熱烈討論，甚至被網友戲稱未來聽證會，鄭成浩只需穿短袖就能「以力服人」！

綜合韓媒報導，鄭成浩上月在南韓總統大選期間，受邀參加Channel A節目《國會議事堂 Anchors》，期間他透露自己於1981年就讀首爾大學法學院，當時社會環境非常動盪，加上自己是學生運動的一員，幾乎每天都要去遊行示威，認為光靠熱情不行，身體能力也得跟上，因此很罕見地選擇加入平常做很多重量訓練的舉重隊。

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鄭成浩表示，當初首爾大學舉重隊社辦的門口標語「現代的胸膛裡蘊藏原始的力量」，也是吸引他入社的原因。另外，鄭成浩還大方秀出自己展示肌肉的照片，並讓主持人撫摸他的手臂，主持人摸過後則驚呼，「跟我大腿差不多粗！」，有趣的是，節目寫下「靠武力連任5屆？」的趣味字幕，被網友截圖當成迷因哏圖瘋傳。

南韓網友們表示，「馬東石當法務部長」、「64歲還有這種身材，真讓人難以置信」、「如果聽證會時穿短袖，大家可能都不敢隨便說話了」。不過也有許多網友提出質疑，有些人認為鄭成浩的照片疑似經過後製P圖，有些人則懷疑他涉嫌吃藥增加肌肉量。

법무부 장관 후보자 5선 정성호

무력으로 해도 정성호..ㅇㅖ,,

서울법대+운동권

이재명대통령 연수원동기

꿀밤때리고싶은사람: 권성동（3대） pic.twitter.com/JjLSXT6vVg — 어그레시브한 저새끼를 싫어합니다 （@ephemeral28） June 28, 2025

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