為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以力服人？ 南韓網友瘋傳64歲準法務部長「超狂肌肉照」

    連任5屆南韓共同民主黨國會議員、現年64歲的鄭成浩，日前展示自己媲美演員馬東石、非常健碩且充滿肌肉的身材照，畫面在網上掀起熱烈討論。（圖擷取自@ephemeral28 社群平台「X」）

    連任5屆南韓共同民主黨國會議員、現年64歲的鄭成浩，日前展示自己媲美演員馬東石、非常健碩且充滿肌肉的身材照，畫面在網上掀起熱烈討論。（圖擷取自@ephemeral28 社群平台「X」）

    2025/07/02 16:48

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕連任5屆南韓共同民主黨國會議員、現年64歲的鄭成浩（정성호、Jeong Seong-ho，音譯），日前被總統李在明提名為法務部長候選人後，被人挖出他曾展示自己媲美演員馬東石、非常健碩且充滿肌肉的身材照，畫面在網上掀起熱烈討論，甚至被網友戲稱未來聽證會，鄭成浩只需穿短袖就能「以力服人」！

    綜合韓媒報導，鄭成浩上月在南韓總統大選期間，受邀參加Channel A節目《國會議事堂 Anchors》，期間他透露自己於1981年就讀首爾大學法學院，當時社會環境非常動盪，加上自己是學生運動的一員，幾乎每天都要去遊行示威，認為光靠熱情不行，身體能力也得跟上，因此很罕見地選擇加入平常做很多重量訓練的舉重隊。

    鄭成浩表示，當初首爾大學舉重隊社辦的門口標語「現代的胸膛裡蘊藏原始的力量」，也是吸引他入社的原因。另外，鄭成浩還大方秀出自己展示肌肉的照片，並讓主持人撫摸他的手臂，主持人摸過後則驚呼，「跟我大腿差不多粗！」，有趣的是，節目寫下「靠武力連任5屆？」的趣味字幕，被網友截圖當成迷因哏圖瘋傳。

    南韓網友們表示，「馬東石當法務部長」、「64歲還有這種身材，真讓人難以置信」、「如果聽證會時穿短袖，大家可能都不敢隨便說話了」。不過也有許多網友提出質疑，有些人認為鄭成浩的照片疑似經過後製P圖，有些人則懷疑他涉嫌吃藥增加肌肉量。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播