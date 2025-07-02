美軍空襲成果曝！ 伊朗外長：福爾多核設施遭嚴重破壞

伊朗外交部長阿拉奇近日接受CBS採訪時表示，美國對福爾多核設施的攻擊造成了「嚴重破壞」。（法新社資料照）

2025/07/02 14:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，美國對伊朗福爾多（Fordow）核設施的攻擊造成了「嚴重破壞」。

據《路透》報導，阿拉奇在美國時間週二播出的採訪中坦言，「沒有人確切知道福爾多究竟發生了什麼事。話雖如此，我們目前知道的是，那裡的設施遭到了嚴重破壞」。

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他補充，「伊朗伊斯蘭共和國原子能組織（Atomic Energy Organization of the Islamic Republic）目前正在進行評估，評估結果將提交給政府」。

《華盛頓郵報》（Washington Post reported）上週日（6月29日）引述4名美國情報界消息人士報導稱，截獲的伊朗官員談話內容中，對美國打擊德黑蘭核計畫造成的受損程度輕描淡寫。

美國總統川普（Donald Trump）早前曾表示，美軍「徹底摧毀」伊朗的核計畫。但部分美國官員承認，需要一段時間才能全面評估美軍襲擊造成的損害。

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