1小時4起規模5.0以上地震！鹿兒島外海群震最大震 規模5.5

今下午2點25分、51分、59分、3點26分接連發生4起規模5.0以上地震，其中最大規模地震高達5.5，是這段時間群震中規模最大地震。（圖擷自日本氣象廳）

2025/07/02 14:42

首次上稿 14:19

更新時間 14:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島（トカラ列島）近日地震頻傳，且強度有增強趨勢，今（2日）下午2點25分、51分、59分、3點26分（台灣時間下午1點25分、51分、59分、2點26分）接連發生4起規模5.0以上地震，其中最大規模地震高達5.5，是這段時間群震中規模最大地震，今累積已出現5起規模5.0以上地震，為這段期間鹿兒島外海群震首見。

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根據日本氣象廳觀測顯示，當地時間下午2點25分、51分、59分、3點26分吐噶喇群島海域分別發生規模5.0、5.1、5.2、5.5地震，其中下午3點26分規模5.5地震是這段時間近900起地震中規模最大的一次，這起規模5.5地震震央深度10公里，鹿兒島縣土島村震度高達5弱；今晨4點32分也發生一起規模5.1地震，最大震度也達5弱。

今已累積5起規模5.0以上地震，同時在下午2點許開始，1小時內接連發生4起規模5.0地震，都是在這段時間群震中首見，還出現最大規模5.5地震，其地震強度跟頻率疑有攀升趨勢。

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