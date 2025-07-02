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    美國2處住宅區驚見手榴彈 其中1枚是具殺傷性的實彈

    美國康乃狄克州當地警方週一在諾沃克市（Norwalk）2處住宅區先後發現2枚手榴彈，其中1枚為實彈，所幸最終未釀成傷亡。（圖擷自「@NorwalkCtPD」X、本報合成）

    美國康乃狄克州當地警方週一在諾沃克市（Norwalk）2處住宅區先後發現2枚手榴彈，其中1枚為實彈，所幸最終未釀成傷亡。（圖擷自「@NorwalkCtPD」X、本報合成）

    2025/07/02 15:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州當地警方週一在諾沃克市（Norwalk）2處住宅區先後發現2枚手榴彈，其中1枚為實彈，所幸最終未釀成傷亡。

    綜合外媒報導，諾沃克警方表示，第1起通報發生於上月30日上午10時21分，警員接獲民眾報案指出位於聖瑪麗巷（St. Mary's Lane）一戶人家附近路邊發現1枚疑似手榴彈。

    警方指出，經過數小時後當天下午3時30分再度獲報，有另外1枚手榴彈在沃夫皮特大道（Wolfpit Avenue）一戶住宅後院被發現，警員急赴並封鎖現場，同時通報史丹福警察局炸彈小組協助處理。

    報導提及，經由專業人員檢視，聖瑪麗巷所發現的手榴彈已被拆除，屬於無效化的教學用模擬品，但在沃夫皮特大道發現的手榴彈則是具殺傷力的真實爆炸物，炸彈小組成功將其安全移除並處理。

    為確保周邊安全，諾沃克警察局出動爆裂物偵測犬及其訓犬員在周圍區域進行搜索，並未再發現其他可疑裝置，當局呼籲民眾提高警覺，若在社區中發現任何可疑物品，應立即通報，切勿自行處理，目前事件仍在調查中。

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