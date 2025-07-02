3號「木恩」將生成？ 日本氣象廳：最快24小時增強為颱風

日本氣象廳今（2）日發布最新預報指出，目前位於小笠原近海的熱帶性低氣壓TD05正在持續發展。（圖擷取自@wni_jp 社群平台「X」）

2025/07/02 14:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳今（2）日發布最新預報指出，目前位於小笠原近海的熱帶性低氣壓TD05正在持續發展，並以緩慢速度向北移動。氣象廳預測，該熱帶性低氣壓最快將在24小時內增強為今年第3號颱風「木恩」，預計5日凌晨3點移動至日本東部海域，呼籲日本民眾提高警覺，留意未來幾天的風雨變化。

綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測數據顯示，位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，截至2日上午9點，以時速約15公里朝北北西方向移動，中心最大風速為每秒15公尺，最大瞬間風速達每秒23公尺，中心氣壓為1006百帕。

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氣象廳指出，若發展順利這個熱帶性低氣壓最快在明（3）日凌晨生成今年第3號颱風「木恩」，屆時中心位置將位於父島東方約310公里處，氣壓降至1000百帕，最大風速也將增強至每秒18公尺。4日上午則會移動至小笠原近海，中心氣壓可能進一步降至996百帕，最大風速每秒達20公尺，瞬間陣風甚至可達30公尺。

氣象廳提醒，小笠原諸島一帶的大氣條件轉趨不穩，當地從今日起恐出現較強降雨，請當地民眾留意天氣變化與最新氣象資訊，並做好防颱準備。

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