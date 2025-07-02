日本鹿兒島連震850次！ 居民夜不成眠、觀光業重創

日本鹿兒島縣當地時間今日下午14點51分發生規模5.1地震，最大震度為鹿兒島十島村4級。（擷取自日本氣象廳）

2025/07/02 14:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島縣吐噶喇群島近海從6月21日以來地震不斷，截至目前已累積超過850次地震。今天（2日）下午14點51分（台灣時間13點51分）再度發生規模5.1地震，最大震度為鹿兒島十島村的4級，居民處於長期搖晃與精神緊繃之中。

綜合日媒報導，6月30日傍晚6時30分後，當地即已發生一次震度5弱的強震，當地災害應變中心隨即啟動。十島村村長久保源一郎表示，目前尚無建築物毀損或斷水斷電情形，全村住戶安全無虞，避難中心已全面開放。儘管如此，居民生活明顯受到影響，不安情緒日益加劇。

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十島村惡石島居民們憶述，「一開始就像整個人被推來推去，隨後左右搖晃好幾秒，感覺相當強烈。我很擔心地震還會再來，我想做好準備。」、「我晚上不敢睡覺，因為不知道什麼時候會發生大地震」。

經營民宿的70歲居民有川美雪說，她已經數晚無法安睡，「地震一波接著一波，住宿客人陸續取消預約，這樣下去根本無法維持生計。若情況再惡化，我考慮遷往鹿兒島本島或奄美大島暫避。」

當地氣象台指出，目前尚無明確跡象顯示是否將引發更大規模地震或火山活動，但仍呼籲居民保持高度警戒、準備必要避難物資。

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