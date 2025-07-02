日本靜岡縣伊東市長承認學歷造假 拒絕引咎辭職

日本靜岡縣伊東市長田久保真紀承認學歷造假，拒絕下台負責。（圖擷自田久保真紀X帳號）

2025/07/02 13:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣伊東市55歲無黨籍市長田久保真紀，被匿名信踢爆東洋大學法學部畢業的學歷造假，她今天（2日）召開記者會說明情況，坦承自己是被東洋大學開除學籍而非畢業，並強調自己並不打算辭職。

據《產經新聞》報導，田久保真紀表示，她6月28日向東洋大學聯繫，想要取得當年的畢業證書，透過校方告知後才得知自己是被「除籍」。對於遭到開除學籍的原因，田久保真紀相當含糊其辭，僅透露自己大學時確實沒認真學習、做出一些不道德的事情。

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有關她當年在東洋大學念了多久一事，田久保真紀也沒有正面回答，僅指稱她那時過著自由奔放的生活，經常騎車到處閒晃且居無定所；至於她為何會以為自己有畢業，田久保真紀同樣沒有給出答案。

田久保真紀律師指出，市長從未公開表示自己是東洋大學畢業生，先前競選期間也沒有著重在自身的學歷背景上，並未違反《公職選舉法》。據了解，田久保真紀在今年5月市長選舉前，有向媒體說過自己是大學畢業生，不過確實沒提到東洋大學。

田久保真紀目前並不打算辭去市長一職，她透露很多人都告訴她「不要遇到困難就逃跑」。對於市長學歷造假一事，伊東市議會將按照《地方自治法》第100條成立特別調查委員會進行追查。

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