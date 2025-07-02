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    土耳其拘留120名反對派官員 包括前市長

    土耳其警方拘留120名共和人民黨官員，其中包括前伊茲密爾市長索耶爾。（擷自X@tuncsoyer）

    土耳其警方拘留120名共和人民黨官員，其中包括前伊茲密爾市長索耶爾。（擷自X@tuncsoyer）

    2025/07/02 12:59

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕土耳其當局1日在西部城市伊茲密爾（Izmir）拘留1名前市長和數十名市政官員，指控其涉嫌腐敗，進一步擴大對該國主要反對黨共和人民黨（CHP）的打擊力度。

    根據《美聯社》報導，土耳其警方拘留120名共和人民黨官員，其中包括前伊茲密爾市長索耶爾（Tunc Soyer ）和該黨省級領導人阿斯拉諾格魯（Senol Aslanoglu）。伊茲密爾檢察院補充說，作為對涉嫌操縱市政招標和欺詐行為的調查一部分，共計向157名官員發出逮捕令。

    今年伊斯坦堡及其他由共和人民黨控制的地區的市政府官員，面臨一波又一波逮捕潮，包括伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），他3月因腐敗指控被捕。他被捕ㄧ事引發土耳其十多年來最大規模街頭抗議活動。

    伊瑪莫魯被視為土耳其總統艾爾段執政主要挑戰者，並在入獄後被正式提名為共和人民黨的總統候選人。土耳其下一屆選舉定於2028年舉行，但也可能提前舉行。

    這次鎮壓發生在共和人民黨在地方選舉中取得重大進展一年後。根據民調，許多土耳其人認為這些案件帶有政治動機。但艾爾段政府堅稱，法院公正無私，不受政治干預。

    伊斯坦堡市長伊瑪莫魯3月因腐敗指控被捕。他被捕ㄧ事引發土耳其十多年來最大規模街頭抗議活動。（法新社）

    伊斯坦堡市長伊瑪莫魯3月因腐敗指控被捕。他被捕ㄧ事引發土耳其十多年來最大規模街頭抗議活動。（法新社）

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