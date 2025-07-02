川普政府終止海地人保護身份 遭到法官否決

美國國土安全部日前宣布將取消在美海地人臨時保護身分，卻遭到法官否決。（美聯社）

2025/07/02 13:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐約地方法院法官科根（Brian M. Cogan）於7月1日表示，川普政府日前將美國境內海地人擁有的「臨時保護身分」（Temporary Protected Status, TPS）終止是違法的，因此政府的行動將暫緩執行。

據《美聯社》報導，美國國土安全部於6月27日聲明，由於海地國內的情況已經改善，海地人不再符合保護的條件，因此將取消他們的TPS，最快於9月2日終止。有人認為，此舉是川普政府遏制移民的措施之一。

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不過這項行動遭到法官否決，紐約地方法院法官科根認為，先前拜登政府已將海地的TPS延長到至少2026年2月3日，如今川普政府卻直接更改時間，這已經違反TPS法規，該法明確要求若更改時限需要提前1段時間通知，故裁定川普政府的行為是不合理的。

提起本次訴訟的服務業雇員國際工會32BJ分會主席帕斯崔奇（Manny Pastreich）聲稱，該裁決是重要的一步，但抗爭尚未結束，他們將會繼續捍衛會員以及所有移民的權利，只要抗爭，就會獲得勝利。

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