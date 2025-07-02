金正恩蓋的「北韓威基基」開了！ 曾帶妻女看「人肉噴泉」畫面曝

在先前釋出的官方影像中，北韓領導人金正恩（中）與妻子李雪主（右二）及女兒金主愛（右三），一同坐在新開幕的元山葛麻海岸觀光區內，觀看一名男子從滑水道上飛躍而出。此渡假村被視為金正恩個人的重點「寵物計畫」。（法新社）

2025/07/02 13:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，北韓官媒2日宣布，領導人金正恩的個人重點建設「元山葛麻海岸觀光區」已正式開幕。這個被南韓媒體戲稱為「北韓威基基」的大型渡假村，是金正恩發展觀光野心的象徵，預計本月將迎來首批俄羅斯遊客。

朝中社（KCNA）以華麗詞藻大肆宣傳，稱來自全國各地的民眾湧入此地，「充滿體驗新文明層次的喜悅」。報導形容，遊客「對這座觀光城的宏偉與輝煌感到驚訝」，並指超過400座設計獨特的建築，與白色沙灘和諧地排列在一起。平壤宣稱，該園區可容納近兩萬人。

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分析指出，金正恩在掌權初期就對發展觀光業展現出濃厚興趣，而這個海岸渡假村更是其重點關注的「寵物計畫」。先前釋出的影像更曾捕捉到一幅趣味畫面：金正恩與妻子李雪主及女兒金主愛，一同坐在椅子上，觀看一名男子從巨大的滑水道上飛躍而出。

這個新景點也成為平壤與莫斯科深化關係的象徵。據南韓《韓聯社》報導，首批俄羅斯旅行團預計將於7月7日到訪。南韓統一部評估，北韓可能因軍援俄羅斯參與烏克蘭戰爭，而從莫斯科獲得了完成此建設的援助。

儘管平壤宣傳其為「世界級文化渡假村」，但外界評估其國際接待能力相當有限。南韓統一部指出，由於航班運力限制，預估國際遊客每日僅能接待約170人。這顯示其政治宣傳意義，可能遠大於實際的經濟效益。

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