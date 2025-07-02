男人最痛！日本國腳新婚1年「睪丸被踢破」自嘲還剩1.6個

日本27歲足球國手町田浩樹（中）。（法新社）

2025/07/02 13:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本國腳町田浩樹近日在綜藝節目自曝上月對戰澳洲因傷被替換下場的驚人真相，原來是經歷了「男人最痛！」他說當時自己睪丸破裂，緊急送醫開刀，強調傷勢不影響生育，他還有「1.6個睪丸」。

綜合媒體報導，今年27歲的町田浩樹，6月5日代表日本隊參加2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup）外圍賽亞洲區18強賽，對戰澳洲僅半場便退下火線，他事後在節目中透露，當時有傷在身。

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「能在這裡說嗎？」町田浩樹尷尬解釋：「上半場15分鐘的時候，我被狠狠地踢了一腳……。我忍著肚子痛踢了大概30分鐘，當我檢查時，發現腫起來。意識到情況不妙。」他說：「我的睾丸破裂了……」「我在澳洲做了手術，取出睾丸，縫合，然後放回去。」

他笑著強調，「沒事！我可以生孩子！準確來說我還有1.6個睪丸。」「雖然我在澳洲，但那裡有一位日本泌尿科醫生，他為我做了手術。」

事實上，町田浩樹去年6月才在比利時舉行婚禮，儘管和新婚妻子交往短短6個月，但町田浩樹一開始就認定對方是他要共度一生的伴侶。

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