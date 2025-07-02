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    告別伊朗！逾69萬阿富汗人悲嘆：這國家從未接受過我們

    自從伊朗下令沒有居留權的阿富汗人必需在7月6日前離開後，返回阿富汗的人數及家庭激增。（歐新社）

    自從伊朗下令沒有居留權的阿富汗人必需在7月6日前離開後，返回阿富汗的人數及家庭激增。（歐新社）

    2025/07/02 12:02

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕自從伊朗下令非法居留的阿富汗人須在7月6日前離境，從伊朗返回阿富汗的人數及家庭數激增。聯合國國際移民組織（IOM）表示，光是6月就有超過23萬人離開。國際移民組織發言人阿加稱，自1月後已有超過69萬阿富汗人離開伊朗，其中70%是被強制遣返。對此阿富汗人沙德瑪尼（Hajjar Shademani）悲傷說：「這個國家從未接受過我們。」

    根據《法新社》報導，19歲的沙德瑪尼與家人跨越邊境進入阿富汗後，整齊行李箱是他們結束在伊朗生活後唯一留下的東西。雖然沙德瑪尼父母40年前逃離戰亂，並在伊朗生下她，但她稱伊朗從未接受過他們。

    當警察來到他們位於設拉子市的家中並命令他們離開時，他們別無選擇只能離開。但阿富汗對沙德瑪尼來是陌生地方，她用英文對《法新社》說：「我們在這裡（阿富汗）什麼都沒有。」

    由於伊朗大學拒絕錄取沙德瑪尼，加上阿富汗塔利班政府禁止女性接受教育，她學業被無限期擱置。沙德瑪尼稱，她真的很喜歡學習，但她認為自己在阿富汗無法繼續學習。

    聯合國駐阿富汗援助團警告，大量被伊朗驅逐者湧入阿富汗，其中許多人身無分文且沒有工作前景，可能會進一步破壞阿富汗穩定。

    阿富汗副總理哈納菲（Abdul Salam Hanafi）6月28日視察接待中心，他在全副武裝隨行人員簇擁下大步穿過人群，承諾確保「所有阿富汗公民在伊朗的權利不會被剝奪」，並返還被扣押或遺棄資產。

    塔利班當局呼籲，對伊朗和巴基斯坦接收的移民和難民給予「有尊嚴的」待遇。自巴基斯坦與阿富汗持續數十年的戰爭結束後，巴基斯坦也驅逐了數十萬阿富汗人。

    今年已有超過100萬阿富汗人從這兩個鄰國返回阿富汗。儘管外國援助大幅削減，塔利班政府也難以獲得資金和國際認可，但預計返回阿富汗的人數將繼續增加。國際移民組織表示，只能為一小部分返回阿富汗者提供服務，伊朗最後期限可能影響到400萬阿富汗人。

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