川普拒絕發放簽證 古巴女排恐無法前往波多黎各參賽

古巴排球聯合會6月底表示，由於隊伍向美國申請簽證被拒絕，因此無法參加7月在波多黎各馬納蒂舉行的NORCECA女子4強賽。（美聯社）

2025/07/02 12:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前宣布新的簽證限制，導致有多個國家民眾因此無法入進美國，其中包含參加比賽的運動員。古巴排球聯合會6月底表示，由於隊伍向美國申請簽證被拒絕，因此無法參加7月在波多黎各馬納蒂（Manatí）舉行的NORCECA女子4強賽。

據《美聯社》報導，古巴排球聯合會指出，由於美國申請簽證並未通過，因此預計於7月在馬納蒂舉行的NORCECA女子4強賽將無法出席。古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在X（原推特）上更痛批，拒絕簽證是種族主義以及仇外心裡的一部分。

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古巴排球隊教練羅賓遜（Wilfredo Robinson）提到，由於每場比賽都有積分，錯失前面的得分機會將使後面的晉級出現問題，可能導致無緣進入國家聯賽。球員馬丁內斯（Dayana Martínez）在受訪時也說，拒絕簽證對球員的打擊相當大，因為這表示隊伍無法提升排名。

古巴排球女子國家隊於1994年和1998年連續奪得世界錦標賽冠軍，並在1992年巴塞隆納奧運會、1996年亞特蘭大奧運會以及2000年雪梨奧運會上連續獲得三枚金牌，若美國未改變現有的簽證規定，將會影響後續更多賽事，包含2028年洛杉磯奧運。

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