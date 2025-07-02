真實上演「飛機上有蛇」！專家驚險一搏：失敗就得拆飛機

澳洲一架國內航班因在貨艙發現一條蛇（圖為同種的綠樹蛇），導致航班延誤兩小時。捕蛇專家表示，若當時捕捉失敗，可能需要拆解整架飛機。（圖：維基百科公領域 / CC BY-SA 4.0 ）

2025/07/02 11:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，澳洲一架國內航班1日因貨艙內發現一條蛇類「偷渡客」，導致航班延誤長達兩小時。捕蛇專家在無法確認其毒性的情況下，冒著可能需要疏散整架飛機乘客的風險，驚險地將其捕獲。

這起事件發生在墨爾本機場，維珍澳洲航空（Virgin Australia）編號VA337、預計飛往布里斯本的航班上。捕蛇專家佩利（Mark Pelley）表示，當乘客正在登機時，這條蛇在貨艙內被發現。雖然事後證實這是一條約60公分長、無毒的綠樹蛇，但佩利坦言，在陰暗的貨艙中接近牠時，一度以為牠是劇毒蛇類。

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佩利回憶道，當時情況相當緊張。他告訴航空公司人員，若他無法一次就成功抓住這條蛇，牠很可能會鑽入飛機面板深處，屆時將必須疏散整架飛機乘客。「我當時不確定這是什麼蛇，所以我對他們說，如果我失手了，它就會溜進去，我們就得開始拆解一架波音737來找蛇了。」

「幸運的是，我第一次嘗試就成功抓住了牠。」佩利補充道。他指出，澳洲是世界上多數劇毒蛇類的原產地，因此在無法確認物種前，必須以最高戒備處理。從他接到通知、開車到機場，再通過安檢抵達飛機，整個過程已耗費不少時間。

由於這種綠樹蛇是布里斯本當地的原生種，佩利推測，牠很可能是在布里斯本時，鑽進了某位乘客的行李中，並在飛往墨爾本的兩小時航程中逃脫，才會出現在返程航班的貨艙裡。

航空公司官員最終證實，該航班因此延誤了約兩小時。基於檢疫規定，這條蛇無法被野放。作為受保護物種，牠目前已被送交墨爾本的一位獸醫，將為牠尋找一個有合法執照的飼主作為新家。

維珍澳洲航空一架波音737客機（圖為同型機），因在貨艙發現一條蛇類「偷渡客」而延誤了兩小時，真實上演「飛機上有蛇」的罕見事件。（法新社資料照）

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