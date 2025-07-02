美加州煙火倉庫大爆炸 駭人影像曝光
美國加州煙火倉庫大爆炸。（圖擷自@MeanLILMeoW「X」帳號）
劉家凱／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國加州優洛郡艾斯帕托（Esparto）地區一處煙火倉庫，於1日發生大爆炸導致整間建物炸毀，目前尚不清楚是否有人員傷亡，當局已緊急疏散附近人員。
據《NBC》報導，優洛郡警長辦公室指出，煙火倉庫仍在持續燃燒和爆炸當中，因此建議民眾避免經過事發地點，周圍1英里（約1.6公里）的範圍都設為疏散區。
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從網路上流傳的影片可以看到，煙火倉庫先是冒出白煙後引發大爆炸，時不時還有煙花竄出在空中炸開相當驚人。艾斯帕托當地約有3000人口，位於加州首府沙加緬度西北方30英里（約48公里）處。
相關影片請見︰
#BREAKING LIVE NOW— MəanL¡LMə♡₩ （@MeanLILMeoW） July 2, 2025
FIREWORK EXPLOSION
ESPARTO, CALIFORNIA
YOLO COUNTY
A Large EXPLOSION from a large quantity of fireworks ignited and blew up the entire property
PSA -- THIS IS A RESIDENTIAL PROPERTY - it had large Truck loads of fireworks inside containers on… pic.twitter.com/VeBNJjPNck
煙火倉庫持續起火爆炸。（圖擷自@MeanLILMeoW「X」帳號）