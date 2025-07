美加州煙火倉庫大爆炸 駭人影像曝光

2025/07/02 11:44

劉家凱/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州優洛郡艾斯帕托(Esparto)地區一處煙火倉庫,於1日發生大爆炸導致整間建物炸毀,目前尚不清楚是否有人員傷亡,當局已緊急疏散附近人員。

據《NBC》報導,優洛郡警長辦公室指出,煙火倉庫仍在持續燃燒和爆炸當中,因此建議民眾避免經過事發地點,周圍1英里(約1.6公里)的範圍都設為疏散區。

請繼續往下閱讀...

從網路上流傳的影片可以看到,煙火倉庫先是冒出白煙後引發大爆炸,時不時還有煙花竄出在空中炸開相當驚人。艾斯帕托當地約有3000人口,位於加州首府沙加緬度西北方30英里(約48公里)處。

#BREAKING LIVE NOW



FIREWORK EXPLOSION



ESPARTO, CALIFORNIA



YOLO COUNTY



A Large EXPLOSION from a large quantity of fireworks ignited and blew up the entire property



PSA -- THIS IS A RESIDENTIAL PROPERTY - it had large Truck loads of fireworks inside containers on… pic.twitter.com/VeBNJjPNck