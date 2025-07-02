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    美加州煙火倉庫大爆炸 駭人影像曝光

    美國加州煙火倉庫大爆炸。（圖擷自@MeanLILMeoW「X」帳號）

    美國加州煙火倉庫大爆炸。（圖擷自@MeanLILMeoW「X」帳號）

    2025/07/02 11:44

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州優洛郡艾斯帕托（Esparto）地區一處煙火倉庫，於1日發生大爆炸導致整間建物炸毀，目前尚不清楚是否有人員傷亡，當局已緊急疏散附近人員。

    《NBC》報導，優洛郡警長辦公室指出，煙火倉庫仍在持續燃燒和爆炸當中，因此建議民眾避免經過事發地點，周圍1英里（約1.6公里）的範圍都設為疏散區。

    從網路上流傳的影片可以看到，煙火倉庫先是冒出白煙後引發大爆炸，時不時還有煙花竄出在空中炸開相當驚人。艾斯帕托當地約有3000人口，位於加州首府沙加緬度西北方30英里（約48公里）處。

    相關影片請見︰

    煙火倉庫持續起火爆炸。（圖擷自@MeanLILMeoW「X」帳號）

    煙火倉庫持續起火爆炸。（圖擷自@MeanLILMeoW「X」帳號）

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